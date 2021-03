Comercianti de tigari de contrabanda din Bucuresti, saltati de mascati. Cati clienti aveau pe zi VIDEO

Potrivit anchetatorilor, pe raza sectorului 6 din municipiul Bucuresti, in perioada 2019 - 2021, si-a desfasurat activitatea un grup infractional organizat "constituit in scopul obtinerii ilicite a unor profituri banesti considerabile, ca urmare a comercializarii de tigarete neintroduse in circuitul fiscal al Romaniei, cunoscand ca acestea proveneau din contrabanda ", se arata intr-un comunicat remis presei. Activitatea ilicita de comercializare a tigaretelor provenite din contrabanda se realiza prin intermediul unui magazin detinut de catre unul dintre liderii gruparii infractionale.Organizarea ierarhica si rolurile membrilor constituenti in cadrul gruparii erau bine determinate, acestia respectand cu strictete modul de operare si masurile de precautie stabilite si indeplinind cu rigurozitate sarcinile trasate de catre factorii decizionali ai entitatii, astfel incat sa se reduca la minimum riscul deconspirarii activitatii infractionale de catre organele de urmarire penala.Astfel, s-a stabilit faptul ca o parte din membrii gruparii se ocupau de procurarea tigaretelor de la diversi furnizori, de depozitarea temporara si de transportul acestora in punctul de desfacere si in diverse autoturisme folosite pe post de depozit. Altii aveau ca atributie vanzarea tigaretelor, iar o parte a membrilor au atributii in supravegherea zonei, plasandu-se in locuri din care puteau observa cu usurinta apropierea organelor de politie , caz in care ii avertizau direct pe cei care se ocupau de vanzarea tigaretelor sa sisteze vanzarea tigarilor.Membrii din ierarhia superioara a grupului se ocupau de colectarea sumelor de bani obtinute in urma comercializarii tigaretelor provenite din contrabanda, de efectuarea platilor catre membrii din esaloanele inferioare (de vanzare si de supraveghere) pentru contributia acestora.Activitatea de comercializare a tigaretelor se desfasura dupa un program riguros, incepand cu ora 08:00 si pana in jurul orei 19:00, existand o medie de aproximativ 60 de clienti pe zi, pretul mediu al unui pachet de tigari fiind de 13 lei.Pentru a securiza activitatea desfasurata, discutiile telefonice clasice intre membrii gruparii infractionale erau extrem de rare si purtate intr-un limbaj codificat, majoritatea apelurilor fiind initiate prin intermediul unor aplicatii criptate.In urma perchezitiilor domiciliare efectuate, au fost identificate si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, 70.000 tigarete, suma de 6.500 de lei, un pistol cu bile, suspus autorizarii, detinut legal, precum si mai multe arme albe.La sediul DIICOT - Structura Centrala au fost conduse, in vederea audierii, 17 persoane.