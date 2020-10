Cum a reusit politia sa-i prinda pe niste contrabandisti de tigari. Urmarire ca in filme cu focuri de arma si dispozitive de blocare a rotilor

17 dispozitive de blocare a rotilor, in dotarea politiei

In jurul orei 02.15, pe raza comunei Straja, pe DJ 209 G, un echipaj de politie a identificat in trafic un microbuz care se deplasa pe drumul public, secondat la mica distanta de un autoturism.A fost efectuat semnal regulamentar de oprire, insa cele doua vehicule nu au oprit, plecandu-se in urmarirea lor, cu folosirea semnalelor acustice si luminoase.Autoturismul care seconda microbuzul a efectuat manevre constante de sicanare in trafic a autospecialei si de blocare a accesului acesteia pentru a asigura scaparea microbuzului.A fost alertat un alt echipaj de politie, care a instituit un filtru rutier pe raza orasului Vicovu de Sus.S-a efectuat din nou semnal regulamentar de oprire, dupa care a fost folosit dispozitivul special de blocare a accesului si trecerii auto asupra microbuzului.Acesta si-a continuat deplasarea, insa a fost nevoit ulterior sa opreasca, avand in vedere avariile suferite la nivelul pneurilor.In toata aceasta perioada, autoturismul care insotea microbuzul a efectuat manevre riscante pentru a asigura scaparea acestuia.Politistii au executat focuri de arma in plan verical dar si asupra celor doua vehicule.Conducatorul microbuzului a oprit sub protectia celuilalt autoturism, a sarit din microbuz si a fugit in lunca raului Suceava din apropiere, celalalt autoturism abandonand microbuzul.Echipajul de politie a indisponibilizat microbuzul asigurand paza acestuia, existand riscul ca persoanele implicate in sfera contrabandei sa revina, avand in vedere cantitatea mare de tigarete transportate.A fost efectuata cercetarea criminalistica si fost inventariata cantitatea de tigarete fiind descoperite 76.149 de pachete de tigarete, respectiv 1.522.980 bucati tigarete diferite marci, de provenienta extracomunitara.Politistii au intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda si sub coordonarea procurorului de caz se vor dispune masuri specifice si se vor derula activitati pentru identificarea autorilor si probarea activitatii infractionale.In luna septembrie a acestui an, structurile de politie rutiera din cadrul IPJ Suceava au primit in dotare 17 dispozitive de blocare a acesului auto, pentru a fi utilizate conform procedurilor, in cazul neopririi la semnalul regulamentar al politistului, in special in situatiile in care exista date si informatii cu privire la posibile activitati infractionale sau ilicite savarsite de catre conducatorii auto.