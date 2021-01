Contrabandist de tigari, ranit de politistii de frontiera din Maramures. Barbatul a vrut sa-i calce cu masina pe oamenii legii

Potrivit Politiei de Frontiera, oamenii legii au observat doua autoturisme de teren care stationau pe un drum forestier, iar in momentul in care politistii s-au deplasat spre autovehicule cu intentia de a-i legitima pe soferi , acestia au demarat in tromba spre politistii de frontiera cu intentia de a-i lovi."In acel moment, lucratorii nostri i-au somat sa se opreasca, dar observand ca soferii nu incetinesc au executat mai multe focuri de arma in plan vertical si spre pneurile masinilor de teren, conform prevederilor legale. Nici de aceasta data soferii nu s-au oprit, fapt pentru care s-a pornit in urmarirea acestora, iar dupa aproape 600 de metri autovehiculele au fost gasite pe marginea drumului, iar la volanul uneia dintre masini se afla unul dintre soferi care era ranit in zona coapsei", a spus Iulia Stan, purtatorul de cuvant al IJPF.Conform aceleiasi surse, conducatorul auto ranit a fost spitalizat."Politistii de frontiera au solicitat o ambulanta la fata locului, iar conducatorul auto, un cetatean roman, a fost transportat la spital pentru ingrijiri de specialitate, in momentul de fata fiind in afara oricarui pericol. Ulterior, a fost indisponibilizat si cel de-al doilea autovehicul in care se aflau doua persoane, iar in urma cercetarii zonei a mai fost depistat un microbuz incarcat cu baxuri cu tigari, in care se mai aflau alte doua persoane", a declarat Iulia Stan.Pe timpul actiunii, operatiunea a fost sprijinita de lucratori din cadrul IPJ Maramures si IJJ Maramures.Cercetarile sunt in desfasurare sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei.Citeste si: