Legatura dintre tigarile de contrabanda si traficul de arme Interviu

Contrabanda cu tigari a crescut vertiginos in ultima perioada in Romania, iar acest fenomen inseamna mai mult decat niste simple date statistice, pentru ca se reflecta in calitatea vietii fiecaruia dintre noi.

De la bebelusi, elevi si pensionari pana la fumatorii care practic sustin piata neagra a tigaretelor, toti suntem afectati. Daca va intrebati cum, specialistii de la Directia Generala a Vamilor ne-au explicat ca aceasta contrabanda diminueaza sumele colectate la bugetul de stat, astfel ca sunt mai putini bani pentru sanatate, educatie sau pensii.

Cotrabanda cu tigarete a ajuns in ianuarie 2015 la un maxim istoric in ultimii patru ani, de peste 19%, adica una din cinci tigarete aflate pe piata din Romania este de contrabanda, potrivit unei cercetari realizate de Novel.

Fenomenul are si alte consecinte, mai putin evidente decat reducerea incasarilor la bugetul de stat si, implicit, investitii mai putine pentru cetatenii corecti ai acestei tari.

Aurelian Birsan, consilier superior la Directia Generala a Vamilor, a declarat intr-un interviu acordat Ziare.com ca, in contextul geo-politic actual, "una dintre sursele de finantare a traficului de arme o constituie contrabanda cu tigarete".

Ads

In acest sens a fost lansata o campanie de constientizare a efectelor contrabandei, care se va desfasura pana in luna iunie, in 15 judete din apropierea granitelor de vest, sud-vest, nord si nord-est, cele mai afectate de comertul ilegal cu tigarete.

Cum le explicam oamenilor ca, atunci cand cumpara tigari mai ieftine, se lasa, de fapt, singuri furati?

Prin aratarea faptului ca prin consumul de tigarete de contrabanda sumele colectate la bugetul de stat sunt diminuate, fapt care se reflecta si in neasigurarea unui buget corespunzator pentru sanatate, asigurari sociale, invatamant, pensii, lucru care are un efect direct si asupra consumatorilor de tigarete de contrabanda.

Avand in vedere faptul ca fenomenul de comercializare a tigaretelor de contrabanda implica si retele de crima organizata, este normal ca prin consumul acestora sa fie incurajat fenomenul infractional, fapt care se rasfrange si asupra consumatorilor de tigarete de contrabanda.

Ads

Cum contribuie contextul geo-politic la expansiunea pietei negre? Exista vreo legatura intre acest fenomen si conflictul din Ucraina?

Una dintre sursele de finantare a traficului de arme o constituie contrabanda cu tigarete.

In contextul geo-politic actual, este de presupus ca nevoia crescanda de armament va intensifica fenomenul de contrabanda cu tigarete, insa el nu va afecta doar Romania, ci si alte state membre ale Uniunii Europene, in special statele membre cu un nivel de trai mai ridicat, care vor putea asigura un profit cat mai mare.

In curand va intra in vigoare acordul de mic trafic Romania-Ucraina, adica cetatenii din zonele de frontiera vor putea circula fara viza. Fara indoiala, contrabandistii vor profita. Cum va pregatiti sa ii opriti?

Directia Generala a Vamilor are in vedere in anul 2015 urmatoarele prioritati in domeniul combaterii contrabandei cu tigarete:

- continuarea demersurilor de incheiere a unor protocoale de colaborare cu administratiile vamale din tarile vecine (Ucraina, Ungaria, Bulgaria) ;

Ads

- organizarea de controale inopinate, bazate pe analiza de risc sau informatii proprii, ale industriei sau altor agentii de aplicare a legii, in zonele de risc;

- realizarea de actiuni comune cu administratiile vamale ale statelor terte vecine, inclusiv cu sprijinul OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda - n.red.) ;

- crearea cu sprijinul industriei de profil a unor echipe canine specializate in depistarea de numerar nedeclarat peste 10.000 euro la frontiera, care este utilizat pentru finantarea traficiului ilicit de tigarete;

- cresterea numarului de personal implicat in activitatea de prevenire si combatere a traficului ilicit de tigarete;

- dotarea cu mijloace necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii birourilor vamale de frontiera;

- implementarea inclusiv cu sprijin din partea industriei de profil a unui set de masuri privind instruirea profesionala a lucratorilor vamali, pentru dezvoltarea unei culturi antifrauda in cadrul organizatiei vamale;

- luarea de masuri in vederea intaririi activitatii de analiza de risc specifica prevenirii si combaterii traficului ilicit de tigarete.

Ads

Care sunt pierderile cauzate la bugetul statului de piata neagra a tigaretelor?

In conformitate cu datele furnizate de catre studiile Novel, volumul comertului ilicit cu tigarete in anul 2014 s-a situat intre 15,4% si 17% din volumul total al comertului cu tigarete. Un punct procentual de contrabanda reprezinta pierderi la buget de circa 35 de milioane de euro.

Care sunt vamile unde s-au depistat cele mai multe cazuri de contrabanda?

In general, birourile vamale situate la frontiera cu Ucraina, Republica Moldova si Serbia se confrunta cu cazuri de introducere frauduloasa de tigarete de catre persoane fizice.

In ceea ce priveste cantitatile semnificative de tigarete confiscate se disting birourile vamale Albita si Otopeni Calatori.

Pachetele de tigari confiscate sunt distruse. De ce nu pot fi acestea revalorificate de catre autoritatile statului?

Pachetele de tigarete care se distrug reprezinta bunuri contrafacute si, in consecinta, conform legislatiei din domeniul dreptului de proprietate intelectuala, nu pot fi comercializate.

Cat de important este rolul cetatenilor in combaterea traficului de tigari si cum pot contribui?

Rolul cetatenilor este foarte important in descurajarea fenomenului de contrabanda. Acest lucru poate fi realizat in principal prin scaderea cererii de tigarete de contrabanda.