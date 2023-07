Maramures: 23.000 pachete de tigari de contrabanda, intr-un Mercedes

Politistii de frontiera maramureseni au descoperit si confiscat 23.000 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 200.000 de lei.

In timpul unui control realizat pe o strada din localitatea Sighetu Marmatiei, politistii de frontiera au oprit un microbuz marca Mercedes Vito, condus de Gheorghe M., in varsta de 30 ani, in care se mai aflau doua persoane, se arata intr-un comunicat remis vineri Ziare.com.

In autoturism au descoperit 46 de colete invelite in folie de culoare neagra, in care se aflau 23.000 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 200.000 lei.

Celor trei persoane li s-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de contrabanda.