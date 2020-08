Noul arhiepiscop al Sucevei si Radautilor le cere preotilor sa se fereasca de afacerile cu lemn, tigari de contrabanda si cimitire private

"In urma mai multor sesizari, atentionam asupra faptului ca nici o unitate de cult si nici un cleric slujitor al Sfantului Altar nu pot practica, promova si sustine activitati ilegale de tipul trafic de tigari, cimitire private, exploatare si distribuire ilegala de material lemnos", se precizeaza in documentul transmis de arhiepiscop, potrivit ziaruldeiasi.ro Potrivit sursei citate, Calinic Botosaneanul i-a avertizat pe preoti si cu privire la comercializarea de lumanari din "surse externe". "Avand in vedere ca Fabrica de lumanari a Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor ramane cu un numar mare de lumanari pe stoc, datorita faptului ca exista unitati de cult ce se aprovizioneaza din alte surse, se emite in atentia tuturor unitatilor de cult de pe raza Arhiepiscopiei urmatoarea circulara: Daca exista unitati de cult care au in stoc lumanari provenite de la alte fabrici de lumanari si nu a Arhiepiscopiei, rugam ca pana pe 3 august acestea sa fie topite si predate la protopopiat sub forma de capete de lumanari", se arata in documentul transmis preotilor.IPS Calinic Botosaneanul a fost intronizat ca Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor la sfarsitul lunii iulie.