Peste 12.000 de pachete de tigari confiscate de politistii din Maramures

Politistii de frontiera din judetul Maramures au confiscat la sfarsitul saptamanii trecute peste 12.000 de pachete de tigari de contrabanda si au intocmit cinci dosare penale.

Duminica au fost confiscate 9.000 de pachete de tigari, iar trei persoane s-au ales cu dosar penal pentru contrabanda, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Luni dimineata, politistii de frontiera de la punctul de trecere Sarasau au descoperit 250 de pachete de tigari de provenienta ucraineana, care au fost confiscate, iar doi barbati s-au ales cu dosar penal.

Si in cursul zilei de sambata doi cetateni au fost retinuti de politistii de frontiera maramureseni in timp ce incercau sa introduca ilegal in tara aproximativ 3.000 pachete tigari de provenienta ucraineana.