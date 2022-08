Politistii au refuzat mita de 14.000 de euro de la contrabandistii de tigari

Mai multi contrabandisti care au incercat sa introduca in tara peste 100.000 de pachete de tigari au incercat sa mituiasca politistii de frontiera, insa fara succes: agentii de politie au refuzat mita.

Contrabandistii i-au abordat pe politisti inca din martie, cand procurorii si politistii de frontiera au autorizat doua livrari supravegheate, prin care au fost introduse in tara 300 de baxuri de tigari.

Pentru acestea, contrabandistii au oferit politistiilor 5.000 de euro si 24.000 lei, bani depusi la dosarul cauzei.

Politistii i-au prins ulterior in flagrant pe membrii gruparii in zona localitatilor Halmeu si Dabolt, cand incercau sa introduca in tara 109.500 pachete de tigari cu timbru fiscal ucrainean, in valoare de 1.007.400 lei.

Ca sa scape, suspectii le-au oferit politistiilor de frontiera 14.000 euro si 24.000 de lei, insa acestia au refuzat. Sase persoane au fost retinute pentru 24 de ore in acest caz, urmand sa fie prezentati Tribunalului Satu Mare cu propunerea de arestare preventiva.

(L.S.)

Ads