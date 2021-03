Cum era sprijinita de politisti si vamesi o retea de contrabandisti in care erau implicati cetateni turci. Prejudiciul este de aproximativ 25 de milioane de euro

Gruparea infractionala, sprijinita de un politisti de crima organizata

Prin activitatea infractionala derulata de membrii acestei grupari infractionale, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de aproximativ 25.000.000 de euro, reprezentand accizele si TVA, transmite Politia Romana.Gruparea era specializata in infractiuni de contrabanda , luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, punerea in circulatie , fara drept, a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare in forma continuata si folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri ori la alte cantitati de marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama , transmite DIICOT.De asemenea, operatiunea se deruleaza cu sprijinul specialistilor din cadrul Organizatiei Internationale de Politie Criminala Interpol.Concomitent, in Franta si Italia, au fost efectuate, in baza unor ordine europene de ancheta, alte 2 perchezitii domiciliare.In cauza s-a retinut faptul ca, in perioada mai 2020 - februarie 2021, pe raza municipiilor Constanta si Bucuresti, si-a desfasurat activitatea un grup infractional organizat cu ramificatii internationale, specializat in savarsirea infractiunilor de contrabanda si de coruptie in forma continuata.Grupul infractional a fost format din cetateni turci si mai multi cetateni romani, printre care si un comisar sef de politie din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, un agent sef principal de politie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, un inspector vamal din cadrul DGFP Galati - Biroul Vamal de Frontiera Constanta Sud si doi inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta.Astfel, liderii grupului infractional organizat au asigurat introducerea pe teritoriul Romaniei, prin sustragere de la controlul vamal, a unor produse contrafacute reprezentand circa 585.620 de parfumuri purtand insemnele distinctive ale unor brand-uri de lux. Parfumurile contrafacute au fost disimulate in containere, prin metoda "capac", in cadrul unor operatiuni de import aparent legale, avand ca obiect declarat cuptoare electrice provenite din Republica Turca.Operatiunile de import prin care au fost mascate actele de contrabanda au fost derulate in numele unor societati comerciale, in baza unor declaratii vamale de import, ce au fost depuse la Biroul Vamal de Frontiera Constanta Sud.Introducerea in tara a produselor contrafacute s-a realizat in baza intelegerii prealabile stabilite de catre cetatenii turci cu doi inspectori vamal, care au asigurat efectuarea unor controale necorespunzatoare, astfel incat sa nu fie semnalate produsele ascunse in interiorul containerelor.Totodata, gruparea a beneficiat si de sprijinul unui declarant vamal care a dus la indeplinire formalitatile vamale in mod necorespunzator, fara a informa conducerea biroului vamal cu privire la produsele neevidentiate in documentele vamale."In sprijinul gruparii, au fost cooptati si un agent sef principal de politie in cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, impreuna cu fratele acestuia, comisar sef de politie in cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, care au asigurat permisiunea derularii operatiunilor de contrabanda, fara a lua, potrivit competentei, masurile corespunzatoare pentru combaterea acestora si, totodata, au oferit garantia efectuarii in conditii de siguranta a acestor operatiuni, prin utilizarea sistemului relational detinut in mediul lucratorilor din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, prin prisma atributiilor de serviciu si a prerogativelor conferite de functiile detinute, in scopul monitorizarii procedurii de vamuire si control al operatiunilor de import al marfurilor vizate.In vederea obtinerii sprijinului acestor functionari, in formele mentionate, in legatura cu neindeplinirea unor acte intrand in atributiile lor de serviciu, in legatura cu indeplinirea unor acte contrare acestor indatoriri sau in considerarea influentei pe care au lasat sa se creada ca o au asupra altor functionari, pentru a-i determina sa nu indeplineasca acte ce intra in indatoririle lor de serviciu sau sa indeplineasca acte contrare acestor indatoriri", transmite DIICOT.Astfel, liderii gruparii au promis, iar dupa obtinerea liberului de vama pentru fiecare dintre operatiunile de import, au oferit, cu titlu de mita, suma totala de 489.000 de dolari americani, suma ce reprezenta aproximativ 1 USD pentru fiecare dintre cele 460.820 de parfumuri contrafacute introduse prin contrabanda, plus suma fixa de 30.000 de USD, oferita pentru un transport, ce continea 124.800 de parfumuri de mici dimensiuni.Produsele de contrabanda au fost distribuite sau destinate distribuirii catre clienti din Romania si din alte tari ale Uniunii Europene, valoarea acestora, in cazul comercializarii ca parfumuri de marca, fiind estimata la aproximativ 25 milioane euro.La sediul DIICOT - Structura Centrala, vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de 40 persoane.