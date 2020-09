Tigari de contrabanda in valoare de 70.000 de lei, confiscate de politisti de la traficanti din nordul tarii

Sambata, 05 septembrie 2020, politistii de frontiera care desfasurau o actiune in zona Viseu de Sus, au observat la aproximativ 500 metri de frontiera de stat spre interior, sase persoane care transportau in spate colete voluminoase."Imediat, politistii de frontiera au actionat pentru retinerea acestora, efectuand somatiile legale prin voce, insa persoanele in cauza nu s-au supus, au abandonat coletele si au fugit spre teritoriul statului vecin. In vederea retinerii persoanelor, oamenii legii au tras sase focuri de avertisment in plan vertical, insa nici de aceasta data nu s-au oprit, dispersandu-se in directii diferite, profitand de faptul ca in zona terenul este accidentat si impadurit.", se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera.Au fost anuntate si autoritatile ucrainene despre caz, in vederea cercetarii in comun a evenimentului.Au fost descoperite 12 colete cu tigari provenite din Belarus. Acestea au fost transportate la sediul Politiei de Frontiera pentru a fi inventariate. Astfel, a rezultat ca este vorba despre 5.960 pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 70.000 lei."In continuare, se desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat, precum si pentru depistarea persoanelor implicate in activitatea infractionala si tragerea la raspundere a acestora", se mai arata in comunicat.