Tigari de contrabanda in valoare de peste 260.000 de lei, confiscate de politistii de frontiera

Potrivit sursei citate, tigarile au fost gasite intr-un autoturism care a fost abandonat pe raza localitatii Bajura, dupa ce a fost urmarit politistii de frontiera. In timpul urmaririi, angajatii de la frontiera au fost nevoiti sa traga mai multe focuri de arma , fara insa a reusi prinderea persoanelor implicate."Politistii de frontiera din cadrul STPF Iasi, STPF Botosani si Sectorul Politiei de Frontiera Darabani au desfasurat o actiune specifica pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de competenta a SPF Darabani. Astfel, pe directia localitatii Bajura, la malul raului Prut, au fost observate mai multe persoane care incarcau colete voluminoase intr-un autovehicul. La vederea politistilor de frontiera, conducatorul autoturismului a demarat in tromba, ramanand impotmolit dupa 200 metri de deplasare, iar persoanele in cauza, profitand de conditiile meteo si de intuneric, au abandonat atat autoturismul, cat si coletele si s-au indreptat catre satul Bajura. Drept urmare, pentru retinerea persoanelor s-a folosit armamentul din dotare, fiind trase patru focuri de avertisment in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale", a afirmat Racnea.La inventarierea bunurilor a rezultat cantitatea de 19.000 de pachete cu tigari, in valoare de 266.000 de lei, cantitate ce a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor. De asemenea, a fost indisponibilizat, in vederea continuarii cercetarilor, autoturismul utilizat in activitatea de contrabanda, in valoare de aproximativ 30.000 lei."In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat, in vederea depistarii si identificarii tuturor persoanelor implicate, la finalizare urmand a fi luate masurile legale ce se impun", a mai precizat Racnea.CITESTE SI: