VIDEO/ FOTO Tigari din Ucraina, confiscate de politie la Sighetu Marmatiei

"Colegii nostri au observat un autoturism de teren Mitsubishi Pajero, cu numar de inmatriculare specific Marii Britanii, care se deplasa in viteza de la linia de frontiera spre interiorul tarii, pe directia localitatii Brodina, judetul Suceava, fapt pentru care au fost efectuate semnalele regulamentare in vederea opririi pentru control. Deoarece soferul a ignorat semnalele politistilor de frontiera, s-a tras un foc de avertisment in plan vertical, conform prevederilor legale, insa nici de aceasta data nu s-a oprit, fapt pentru care s-a pornit in urmarirea acestuia", a precizat Iulia Stan.Dupa un timp, autoturismul de teren a fost descoperit abandonat pe un drum forestier, iar in interiorul acestuia au fost observate mai multe colete care contineau tigari din contrabanda . In urma inventarierii baxurilor, s-a constatat ca acestea contin 14.950 pachete tigari in valoare de aproximativ 175.000 lei, cantitate ce a fost ridicata in vederea confiscarii. Autoturismul in valoare de 7.000 lei, folosit la transportul tigarilor, a fost indisponibilizat la sediul institutiei pana la finalizarea cercetarilor.De asemenea, politistii de frontiera au observat trei persoane care se deplasau de la linia de frontiera spre interiorul tarii, comuna Straja, transportand in spate colete voluminoase."Imediat, politistii de frontiera au actionat pentru retinerea acestora, efectuand somatiile legale prin voce, insa persoanele nu s-au oprit, au abandonat coletele si au fugit spre teritoriul Ucrainei, intorcandu-se pe teritoriul statului vecin. In cel mai scurt timp, au fost anuntate si autoritatile ucrainene despre caz, in vederea cercetarii in comun a evenimentului, care ulterior ne-au informat ca au retinut cele trei persoane, care erau cetateni ucraineni, si au indisponibilizat un autoturism marca Volvo cu numere de Marea Britanie", a spus Iulia Stan.La fata locului au fost descoperite opt baxuri cu tigari de provenienta ucraineana, care au fost transportate la sediul institutiei, unde, in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 7.998 pachete cu tigari, in valoare de 46.800 lei.Astfel, in ambele cazuri, se desfasoara verificari in vederea identificarii si retinerii soferului autoturismului, precum si pentru documentarea intregii activitati infractionale, la final urmand a fi luate masurile legale ce se impun.De asemenea, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Halmeu, judetul Satu Mare, au descoperit, vineri dimineata, sase colete cu tigari de provenienta ucraineana, care contineau cantitatea de 3.000 pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 35.000 lei.Potrivit aceleiasi surse, in continuare, se desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat, precum si pentru depistarea persoanelor implicate in activitatea infractionala si tragerea la raspundere a acestora.