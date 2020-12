ANAF anunta ca va finaliza, in iulie 2021, dezvoltarea sistemului informatic SAF-T

"Agentia Nationala de Administrare Fiscala a semnat contractul privind dezvoltarea sistemului informatic SAF-T, iar finalizarea acestuia este planificata pentru luna iulie 2021. In perioada ianuarie-februarie, vor avea loc consultari intre Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu reprezentanti ai mediului de afaceri, dezvoltatorii de software de contabilitate si CECCAR, pentru asigurarea unei intelegeri comune a modului de implementare a sistemului. De asemenea, consultarile vor viza si analiza elementelor critice ale sistemului: capabilitatile SAF-T, impactul schimbarilor asupra sistemelor interne ale companiilor, fluxul procesului de control fiscal, standardul SAF-T, tipul de date etc.", a informat ANAF.Termenul de raportare a fisierului SAF-T de catre companii va fi definit avand la baza analizele efectuate in cadrul consultarilor, experienta altor administratii fiscale europene, dar si posibilitatile reale de ajustare a sistemelor informatice de catre companii.Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de beneficiar, implementeaza cu sprijinul Ministerului Finantelor proiectul intitulat "Consolidarea capacitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de a sustine initiativele de modernizare" - cod SIPOCA 604.Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea capacitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de a sustine initiativele de modernizare, prin introducerea de servicii publice electronice ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre mediul de afaceri, inclusiv prin implementarea unui fisier standard international de audit pentru toti operatorii economici."Digitalizarea si aplicarea de standarde in colaborarea dintre administratia fiscala si contribuabili determina cresterea gradului de incredere reciproca prin asigurarea unui nivel ridicat de transparenta si predictibilitate. SAF-T va contribui la asigurarea echitatii in derularea activitatilor economice, precum si la imbunatatirea conformarii voluntare prin reducerea efortului ambelor parti in ceea ce priveste alocarea resurselor umane si materiale", mai arata ANAF.Reprezentantii ANAF spun ca in decursul urmatoarelor luni vor continua sa informam contribuabilii cu privire la implementarea SAF-T, in scopul pregatirii acestora pentru conformarea cu cerintele de export ale fisierului standard de control fiscal.