Firma care a castigat licitatia pentru a furniza cele peste o suta de milioane de masti pentru persoane vulnerabile anunta ca si-a indeplinit total obligatia

Orban a amenintat cu rezilierea contractului

Cine este Naguma Medical Supply

Pandemia ca oportunitate

"Chiar daca ne-am confruntat cu multe provocari pe parcurs, ne-am impus un program foarte strict si am lucrat 24/7, astfel incat sa livram cele 103 milioane de masti in toate cele 41 de judete din Romania plus Bucuresti, asa cum am anuntat anterior. In ciuda controverselor si speculatiilor publice nefondate, ne-am respectat obligatiile contractuale, sprijinind astfel eforturile guvernamentale menite sa protejeze cetatenii romani impotriva acestui virus", a declarat Michael Topolinski, fondatorul companiei Naguma Medical Supply, parte a grupului InteRo.Premierul Ludovic Orban a amenintat, la sfarsitul lunii august, ca daca firma lui Michael Topolinski nu va livra mastile promise va fi reziliat contractul. Orban a explicat ca firma care a castigat licitatia avea obligatia ca in cinci zile sa depuna scrisoare de garantie si apoi sa inceapa derulare contractului, dar nu a facut acest lucru, iar in acest caz, daca nu va aduce mastile, contractul va fi reziliat., declara Orban in 23 august 2020.Firma care s-a clasat pe primul loc la procedura de achizitie a Ministerului Sanatatii pentru a furniza o suta de milioane de masti chirurgicale pe care Guvernul sa le imparta romanilor nevoiasi este detinuta, formal, de doua offshore-uri din Cipru in spatele carora se afla omul de afaceri canadian Michael Topolinski. Un raport Coface obtinut de Ziare.com confirma infiintarea companiei - al carei nume este Naguma Medical Supply SRL - in 11 octombrie 2019. Firma exista, asadar, de doar sapte luni si cateva zile.Conform documentului citat, firma a fost infiintata de doua companii offshore: Drouf Holdings Limited si Benevo Holdings Limited. Ambele isi au sediul in Nicosia, Cipru.Naguma Medical Supply SRL are un capital social de aproximativ 9.500 de euro, iar obiectul principal de activitate al ei este dezvoltarea imobiliara.Dupa declararea pandemiei, in 1 aprilie 2020, Naguma s-a autorizat si pentru comertul cu produse farmaceutice. O saptamana mai tarziu, in 8 aprilie, Topolinski, omul care reprezinta in Romania interesele Benevo Holdings, deci administratorul de facto al Naguma Medical Supply SRL, anunta un import masiv de masti medicale din China: 90 de milioane de bucati.O luna si ceva mai tarziu, in 21 mai, Guvernul a decis, prin ordonanta de urgenta, sa cumpere si sa distribuie gratuit cate 50 de masti pentru fiecare din cei 2,3 milioane de romani cu situatie financiara precara. Totul prin Ministerul Sanatatii.Cantitatea minima estimata de Guvern la acel moment pentru achizitie era de fix 90 de milioane de masti, putand fi extinsa la cel mult 115 milioane.Procedura de achizitie aleasa de reprezentantii Ministerului Sanatatii a fost negocierea fara publicare prealabila, dupa cum reiese din anuntul Ministerului Sanatatii.In 12 iunie, ministerul condus de Nelu Tataru a anulat procedura, niciunul dintre ofertanti neavand dosarul in regula.In aceeasi zi, ministerul a lansat din nou procedura de achizitie.In 13 iunie, a doua zi, Michael Topolinski a anuntat pe Facebook , intr-un grup de profil, ca Naguma Medical Supply SRL are de vanzare un million de masti ffp2, lasand un numar de telefon pentru a fi contactat pe Whatsapp."Suntem flexibili cu pretul, dar dorim doar sa discutam personal", a raspuns acelasi Topolinski unei doamne care i-a comentat sub postarea despre milionul de masti, intrebandu-l cu cat le vinde.Nici doua saptamani mai tarziu, Ministerul Sanatatii a anuntat ordinea ofertantilor. Castigatoare a fost compania lui Topolinski, Naguma Medical Supply SRL.