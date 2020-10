Pacientii cu COVID-19 pot avea simptome ale bolii si la trei luni de la contractarea virusului. In Romania, tusea si oboseala sunt cele mai frecvente

Studiul a fost facut pe 58 de pacienti cu forme moderate si severe, arata rfi.ro . Potrivit sursei citate, rezultatele au aratat ca 64% dintre pacienti aveau dificultati de respiratie la cateva luni de la infectarea cu coronavirus Aceeasi sursa mai arata ca cercetatorii au detectat anomalii ale RMN-ului in mai multe organe si considera ca inflamatia persistenta sau cronica poate fi un factor care sta la baza acestor modificari in randul supravietuitorilor COVID-19. S-au observat anomalii la plamani la 60% dintre pacienti, la rinichi la 29% dintre pacienti si la inima, la 26% dintre participanti.In Romania, cele mai comune probleme sunt persistenta tusei si oboseala."In functie de forma de boala, intr-adevar, organismul isi revine mai greu sau mai usor. Si in aceasta perioada apare acea astenie fizica importanta, poate neuropatii periferice, nevrite, dificultati in a respira, mai ales in cadrul efortului. Acest fenomen de inflamatie apare in multe leziuni ale tesutului. De obicei se intampla lucrul asta in infectii virale. Inflamatia este cea care de fapt duce la aparitia simptomelor. Daca la nivelul tesuturilor afectate de virus, ramane o inflamatie prelungita, pot fi explicate simptomele. Sunt modificarile care raman in tesut pana cand acesta isi revine complet", a explicat Anamaria Dobrota, potrivit Mediafax.