CNAIR, despre pregatirile pentru iarna: Sunt semnate peste 80% din contractele necesare, restul fiind in licitatie

Managementul CNAIR a discutat, miercuri, prin videoconferintam cu directorii Directiilor Regionale, despre stadiul pregatirilor pentru sezonul de iarna 2020-2021 la nivelul intregii tari si situatia contractarii serviciilor de deszapezire (utilaje si materiale antiderapante)."Precizam ca in acest moment, la nivelul intregii tari, sunt semnate peste 80% din contractele necesare, restul fiind in licitatie, in diverse stadii. Cantitatea de materiale antiderapante (nisip, sare, clorura de calciu si solutie ecologica) achizitionata pana in prezent este suficienta pentru defasurarea actiunilor specifice pentru o perioada de trei luni de iarna medie. Aprovizionarea va fi continuata in functie de conditiile meteorologice si de necesarul fiecarei directii regionale", arata CNAIR, intr-un comunicat de presa.Conform sursei citate, discutiile au vizat si stadiul punerii in ordine a drumurilor, respectiv lucrarile de reparatii de etanseizare a imbracamintilor, colmatarea fisurilor si crapaturilor, precum si stadiul de instalare a indicatoarelor pentru sezonul rece, masuri care sunt in desfasurare in toata tara.De asemenea, CNAIR Central a semnat planul comun de masuri pentru perioada de iarna cu Politia Rutiera."Subliniem ca la nivelul fiecarei Directii Regionale de Drumuri si Poduri sunt stabilite Comandamente Regionale de coordonare a activitatii de iarna, iar pentru buna defasurare a activitatilor din perioada Comandamentului Central de Iarna tot personalul CNAIR Central, DRDP 1-7, SDN 1-51 a fost instruit in vederea executarii sarcinilor specifice", scrie in comunicat.La videoconferinta s-a discutat si despre masurile care vor fi luate de fiecare structura functionala pentru a preveni infectarea cu Covid-19 a personalului implicat in activitatile de deszapezire.