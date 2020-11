Clotilde Armand face public un contract de 20 de milioane de euro incheiat de fosta administratie: "Personalul parea sa nu il gaseasca"

"Am fost la Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Unitatilor Sanitare Publice din Sectorul 1 si am cerut contractul de 76 milioane de lei (n.r. 93 de milioane de lei cu TVA) pentru achizitia a 48.000 de tablete (n.r. 45.000 potrivit contractului). Stiti, inainte sa ajung primar am fost prima persoana care a semnalat public acest contract realizat printr-o negociere directa si la supra pret. Am fost neplacut surprinsa sa vad ca personalul de la Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Unitatilor Sanitare Publice din Sectorul 1 parea sa nu gaseasca contractul. Intr-un final l-am obtinut dar fara anexe. Ireal, nu? Fosta administratie a refuzat sistematic sa-l publice. O sa-l public eu acum", a anuntat Armand.Potrivit documentelor facute publice de Armand , firma care a castigat contractul de 20 de milioane de euro este Conic Design SRL, din Bucuresti, administrata de Alexandru Traian Grigore."V-am mai spus ca s-a terminat cu achizitiile suspecte si cu contractele tinute la secret in primaria Sectorului 1. Stiu foarte bine cum s-a comunicat pana acum cu presa atunci cand jurnalistii solicitau informatii despre diverse contracte sau despre anumite achizitii nefundamentate. Gata! S-a terminat aceasta epoca. Am dispus aparatului de specialitate al primarului si tuturor subordonatelor primarie sa nu mai tina la sertar aceste cereri si sa raspunda tuturor cetatenilor care solicita legal informatii. Totul in mod transparent", a mai aratat Clotilde Armand, pe Facebook.