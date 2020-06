Consiliul General al Capitalei dezbate contractarea unui credit de 100 de milioane de lei. Suspendarea taxei pentru terase, pe ordinea de zi

Ziare.

Consilierii generali vor dezbate urmatoarele proiecte:* Un numar de 3.000 de angajati ai farmaciilor, ai firmelor de curierat, din domeniul alimentatiei publice si reprezentanti mass-media ar urma sa beneficieze de un sprijin financiar in valoare de 200 lei in vederea testarii PCR. Proiectul "Testam pentru a salva economia si locurile de munca" se adreseaza celor care vor solicita participarea, in mod voluntar, la efectuarea testarii PCR, in vederea depistarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Bugetul total al proiectului este de 633.000 lei, din care 600.000 de lei reprezinta sprijinul financiar acordat, 30.000 de lei - realizarea unei aplicatii online de inscriere in cadrul proiectului si 3.000 de lei - hosting aplicatie online.* Contractarea si/sau garantarea unei finantari rambursabile interne in valoare totala de pana la 100.000.000 lei cu o perioada de maturitate de pana la 15 ani. Conform proiectului, contractarea finantarii se face in vederea urmatoarelor investitii: achizitia a 100 de troleibuze cu autonomie si 130 de autobuze hibrid (50.000.000 lei) si penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti-Pitesti; largire Soseaua Fabrica de Glucoza intre Calea Floreasca si soseaua Petricani; pasaj Doamna Ghica (50.000.000 lei, cheltuieli totale estimate din finantarea rambursabila).* Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vara situate pe domeniul public administrat de autoritatile din subordinea municipalitatii ar urma sa fie suspendata pana la data de 31 decembrie. Taxa are in prezent valori cuprinse intre 1,06 - 0,48 lei/metru patrat/zi, in functie de zona. Totodata, un alt proiect de pe ordinea de zi vizeaza scutirea de la plata taxei respective pe durata starii de urgenta. Pentru a beneficia de aceasta prevedere, utilizatorii au obligatia ca pana la data de 15 septembrie inclusiv sa depuna la autoritatile din subordinea CGMB care administreaza domeniul public o cerere de acordare a scutirii, insotita de o declaratie pe proprie raspundere impreuna cu documente justificative.* Hotararea in baza careia terenul pe care se afla Depoul Victoria (circa 34.700 mp) urma sa intre in patrimoniul Societatii de Transport Bucuresti, iar tramvaiele mutate la Depoul Titan (HCGMB 420/2019) ar putea fi revocata, conform unui proiect de pe ordinea de zi. Decizia vine ca urmare a faptului ca pe 17 februarie 2020, a fost inregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti o adresa a Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti prin care se comunica faptul ca prefectul Capitalei a formulat cerere de chemare in judecata a CGMB in vederea anularii Hotararii nr. 420/2019.* Transmiterea din administrarea AFI catre ARCUB a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in bulevardul Decebal, nr. 11, bloc S14, parter (...) pentru derularea proiectului educational si cultural "Muzeul Copiilor". Este vizata realizarea de spatii expozitionale, ateliere, laboratoare, spatii de experiment.* Transmiterea din administrarea Administratiei Strazilor si a Administratiei Fondului Imobiliar in cea a Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (DGASMB) a doua spatii pentru proiecte sociale: bulevardul Regina Elisabeta nr. 75, parter si subsol - pentru Centrul municipal de donatii si voluntariat (la nivelul caruia sa fie implementat proiectul social 'Bebe de Bucuresti') si Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C pentru servicii sociale destinate categoriilor defavorizate.* Proiectul pilot "Digitalizarea Spitalului Clinic Colentina" si elaborarea studiului de fezabilitate privind proiectul "Digitalizarea spitalelor aflate in administrarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti". Obiectivul proiectului de digitalizare il reprezinta imbunatatirea calitatii serviciilor medicale din cadrul spitalelor prin automatizarea/eficientizarea fluxurilor medicale, siguranta datelor pacientilor, telemedicina/asistenta medicala la distanta/second opinion si interconectare.* Aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI (documentatie de avizare a lucrarilor de interventie ) in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru sase spitale aflate in subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), valoarea investitiilor depasind 66 de milioane de lei cu TVA. Este vorba despre: Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele", Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila", Spitalul Clinic Filantropia, Spitalul de Boli Cronice "Sfantul Luca", Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" si Spitalul Clinic "Sfanta Maria".* Program de microcipare si sterilizare a maximum 5.000 de caini si 5.000 de pisici fara pedigree, cu detinator, aflati in proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul sau resedinta in Bucuresti. Prin program se subventioneaza microciparea, identificarea, inregistrarea si sterilizarea unui numar de maximum trei animale de companie (caini si/sau pisici) pentru fiecare detinator.* Titlul de cetatean de onoare al Capitalei va fi conferit conf. dr. Simin Aysel Florescu (director medical la Spitalul Clinic Boli Infectioase si Tropicale 'dr. Victor Babes'), dr. Emilian Ioan Imbri (manager al Spitalului 'dr. Victor Babes'), dr. Sorin Petrea (director medical la Institutul National de Boli Infectioase 'Matei Bals'), precum si activistului Ionut Ursu.* Se declara zona cuprinsa intre Splaiul Independentei si Bulevardul Libertatii - "Promenada cu Fantani" ca zona de odihna, recreere, precum si pentru organizarea de evenimente. Potrivit proiectului, sunt admise numai functiuni specifice si conexe specifice loisirului sau destinate utilizarii publice: mobilier urban, amenajari pentru promenada, recreere si odihna, precum si pentru organizare ocazionala de constructii detasabile temporare pentru alimentatie publica si terase de vara, expozitii si activitati culturale.* Pe ordinea zi figureaza de asemenea aprobarea Planului Urbanistic Zonal Coordonator Sector 5 si a Planului urbanistic Zonal al Spitalului Metropolitan cu functiuni complementare, Centru de excelenta, campus universitar.