Donald Trump anunta inca un contract de achizitie a 100 de milioane de doze de vaccin pentru COVID-19. Cheltuielile SUA pentru vaccinuri: peste zece miliarde de dolari

"In aceasta seara am placerea sa va anunt ca am ajuns la un acord cu Moderna pentru fabricarea si livrarea a 100 milioane de doze de vaccin contra coronavirusului. Guvernul federal va fi proprietarul acestor doze de vaccinuri, noi le cumparam", a declarat Donald Trump intr-o conferinta de presa la Casa Alba.Moderna, partener al Institutelor Nationale de Sanatate (NIH) din SUA, conduce unul dintre cele trei proiecte occidentale care au inceput faza finala de teste clinice pe mii si, in cele din urma, 30.000 de voluntari in iulie, impreuna cu aliantele Oxford/AstraZeneca si Pfizer/BioNTech. Rezultatele preliminare ale primei faze, pe un mic numar de persoane, au aratat ca vaccinul sau a generat un raspuns imunitar.Cel mai devreme ar trebui sa se stie pana la sfarsitul anului daca vaccinul Moderna/NIH este sigur eficient, potrivit doctorului Anthony Fauci, directorul institutului ce gestioneaza studiul clinic, dar Donald Trump a declarat ca spera in obtinerea de rezultate inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie.Investitiile publice americane sunt de 2,48 miliarde de dolari in Moderna, o companie de biotehnologie fondata cu mai putin de un deceniu in urma si care nu a creat un vaccin pana in prezent.Nicio alta companie sau grup farmaceutic nu a primit atatia bani din partea Washingtonului in cursa pentru vaccinuri.Acordul cu Moderna include de asemenea o optiune pentru 400 milioane de doze suplimentare, potrivit unor comunicate ale companiei si Departamentului de Sanatate."Suntem pregatiti sa producem rapid 100 milioane de doze de indata ce vaccinul va fi aprobat si pana la 500 de milioane la scurt timp dupa aceea, vom avea 600 milioane de doze", a mai spus Donald Trump, citand cifre sensibil diferite.Cheltuielile administratiei Trump reprezinta cel putin 10,9 miliarde de dolari pentru dezvoltarea si productia de vaccinuri. Guvernul a cumparat anterior 100 milioane de doze de la fiecare dintre urmatoarele companii: Johnson si Johnson, Novavax, Pfizer si Sanofi, si 300 milioane de doze AstraZeneca, adica un total de 800 milioane de doze pana in prezent.