Electrica Furnizare anunta reduceri de pret clientilor care inca nu au ales un contract din piata concurentiala

" (...) compania ofera benevol un discount consumatorilor care doresc trecerea in piata concurentiala, dar nu au avut inca timpul sa ia o decizie informata. Discount-ul se aplica pentru intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2021 si momentul in care acestia opteaza pentru o oferta de pe piata libera, oricand pana la data de 31 august 2021.Discount-ul va reflecta diferenta dintre pretul de serviciu universal si pretul ofertei concurentiale pentru care a optat consumatorul, sprijinind astfel tranzitia facila a acestuia in piata concurentiala si oferindu-i suficient timp pentru a face cea mai buna alegere", se mentioneaza in comunicatul remis de Electrica Furnizare.De asemenea, clientii companiei care au la dispozitie un proces simplificat de incheiere a unui contract in regim concurential, fiindu-le necesar doar actul de identitate. Procedura este una facila si in cazul clientilor noi, pe langa cartea de identitate fiind necesar doar un act de proprietate sau o declaratie pe proprie raspundere, conform Electrica Furnizare.Pe de alta parte, compania a suplimentat numarul de angajati in Call Center, pentru ca timpul de asteptare al apelantilor sa fie astfel redus, si a prioritizat operatiunile desfasurate in cadrul Centrelor de Relatii cu Clientii astfel incat cei interesati de ofertele concurentiale sa poata beneficia de cea mai prompta si completa consultanta in procesul de selectie a ofertei potrivite si de incheiere a contractului de furnizare a energiei electrice, potrivit comunicatului Electrica Furnizare.Electrica Furnizare continua campania de informare a consumatorilor cu privire la ofertele din piata concurentiala, atat prin modalitati traditionale - concomitent cu emiterea facturii sau in cadrul Centrelor de Relatii cu Clientii, cat si in mediul online, prin pagina destinata liberalizarii: https://www.electricafurnizare.ro/liberalizarea-pietei-de-energie-electrica/.Compania Electrica Furnizare va asigura o informare constanta a clientilor pe tot parcursul anului, prin canalele de comunicare proprii si prin actiuni dedicate, astfel incat alegerea facuta de catre consumatori sa aiba la baza o intelegere corecta si completa a ofertelor concurentiale si a avantajelor specifice, se precizeaza in comunicatul societatii comerciale.Ministrul Energiei, Virgil Popescu , a scris marti, pe Facebook , ca acei consumatori casnici de energie care nu au schimbat contractul vor plati in urmatoarele sase luni pretul cel mai mic pe care il ofera in piata concurentiala furnizorul lor, iar companiile s-au angajat benevol sa faca acest lucru."Consumatorul trebuie sa fie in centrul liberalizarii, nu furnizorul, asa incat furnizorii trebuie sa dea preturi mai bune si sa se bata pe acesta.Vineri, ANRE a pus in dezbatere modificarea Ordinului, dupa ce a avut discutii si cu Consiliul Concurentei, si cu noi, si cu furnizorii, si a modificat acest Ordin: a prelungit perioada de schimbare a contractelor de la 30 la 180 de zile, sase luni, pana pe 30 iunie, si a mai adaugat un lucru: se trece toata lumea in piata serviciului universal, dar furnizorii pot acorda discount la pretul concurential, adica factura sa fie mai mica luna de luna, indiferent daca clientul incheie contract cu el, se muta sau nu. Eu sunt usor nemultumit, ca mi-as fi dorit ca in Ordin sa scrie ca furnizorii au obligatia sa ofere pretul concurential cel mai mic clientului din portofoliul sau.Ca putea sa fie pretul cel mai mic oferit cu obligatie de pret de serviciu universal cu discount obligatoriu, ca sa ajungem la pretul concurential, sau pretul concurential, ar fi fost mai explicit", a precizat oficialul guvernamental.El a adaugat ca ANRE a discutat cu toti cei patru furnizori, iar acestia s-au angajat benevol sa iasa public cu comunicate ca vor acorda acest discount tuturor. "Daca asta se va intampla, atunci lucrurile sunt normale", a continuat Popescu.