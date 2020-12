Finlanda. Contracte de munca false pentru romance, in curierat sau menaj: Munca se "transforma" odata ajunse la Helsinki

Cum functiona reteaua sexului intre Romania si Helsinki

Finlandezii creeaza acte false pentru ca prostituatele romance sa intre legal in tara

Un barbat a semnat contracte false pentru locuri de munca in calitate de curieri ai Wolt - un serviciu de livrare a mancarilor similar Glovo sau Food Panda, astfel incat prostituatele romance sa intre in Finlanda chiar si date fiind conditiile exceptionale de calatorie din aceasta primavara. Este periculos sa joci astfel in timpul unei pandemii, spune seful statului major, Kenneth Eriksson, la Politia din Helsinki.Unii clienti au inventat o afacere prin care scot si bani si reusesc sa aduca prostituatele romance in Finlanda si sa "lucreze". La granita, este aratat un certificat de munca, care arata legal si astfel pot intra in tara, spune detectivul sef Kenneth Eriksson. Poate fi vorba de locuri de munca in domeniul curateniei sau la o companie mare, dar in realitate ele lucreaza ca prostituate.Politistii de frontiera au devenit suspiciosi atunci cand mai multe persoane au incercat sa intre in tara cu un acord Wolt si au facut mai multe investigatii . Potrivit politistilor de frontiera, nu exista specificatii cu privire la exact ce tip de document este necesar la frontiera pentru a certifica ca persoana vine in Finlanda pentru a lucra. Daca provin dintr-o tara din spatiul Schengen, locul de munca poate fi orice pentru a i se permite accesul. Romania nu apartine Schengen, dar factorul decisiv este din ce tara au venit in Finlanda. De exemplu, romanii pot veni din Germania si se considera o excursie in spatiul Schengen.O prostituata cunoaste un client si prin intermediul acelei persoane mai multe femei obtin contracte de munca false. Acestea sunt trimise prin e-mail sau prin Whatsapp inainte de trecerea frontierei. Cei care creeaza aceste certificate pentru prostituate sunt judecati si gasiti vinovati de procurare, deoarece procurarea inseamna promovarea prostitutiei, spune Eriksson. "Este periculos sa joci asa in timpul unei pandemii. Societatea a facut reguli si apoi cineva alege sa nu le respecte", afirma seful statului major.Potrivit lui Eriksson, politia a gasit zeci de femei cu documente false, care sunt in curs de cercetare in acest sens. Un roman a creat mai multe contracte de munca false pentru compania de livrare a alimentelor Wolt din Helsinki, desi femeile veneau sa lucreze ca prostituate. Barbatul a fost condamnat la tribunalul districtual la sase luni de inchisoare neconditionata.In mai 2020, o femeie a intrat in tara cu ajutorul unui contract de munca fals si a intretinut relatii sexuale pe bani in cel putin un apartament din Jyvaskyla au dovedit anchetatorii. Alte doua femei aveau acorduri similare si erau inregistrate ca lucratoare sexuale in Germania. De asemenea, au incercat sa intre in tara in luna mai in circumstante exceptionale.Curtea scrie in hotarare ca acordurile au o valoare probatorie semnificativa si ca au existat circumstante exceptionale in Finlanda. Prin urmare, nu a fost permisa intrarea in tara fara un motiv special. Barbatul a fost condamnat pentru fals si fals in acte oficile, un total de 13 astfel de contracte false. Doua dintre ele au fost scrise pentru el insusi. De asemenea, a fost condamnat, printre altele, pentru procurare (n.r. de sex) conform hotararii pronuntate de Judecatoria Satakunta.Potrivit lui Eriksson, numarul prostituatelor straine din Finlanda a scazut usor doar in timpul pandemiei. O mare parte din prostituatele straine provin din Romania si cei care incearca sa intre in tara din motive false sunt adesea de acolo.In cazul acordurilor Wolt falsificate, a fost si persoana care a creat certificatele false din Romania. Dar, potrivit lui Eriksson, exista si finlandezi, sau oameni care traiesc in Finlanda, care creeaza documente false, astfel incat prostituatele sa poata intra in tara, potrivit svenska.yle.fi.CITESTE SI: