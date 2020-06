Fisuri si denivelari pe A1, in Sibiu, care pun in pericol circulatia. CNAIR a scos la licitatie contractul de reparatii

Ziare.

Este vizata o o lungime de 22 de km de autostrada , unde au aparut fisuri in asfalt si denivelari, unde se afla si zona scufundata in 2015, la putin timp dupa deschiderea circulatiei. Lotul de autostrada a fost dat in folosinta in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2014, unul dintre candidati fiind si Victor Ponta , premier al Romaniei la vremea respectiva.Dupa doar cateva luni, o portiune de 200 de metri din zona Aciliu, judetul Sibiu, a inceput sa se scufunde, fiind nevoie de inchiderea circulatiei si refacerea lucrarilor. In 2019, au aparut din nou fisuri pe o lungime mult mai mare a autostrazii. CNAIR a realizat o expertiza tehnica si a scos la licitatie lucrarile de executie.Contractul de "Proiectare si executie lucrari de remediere si punere in siguranta a sectorului de Autostrada Orastie - Sibiu, lot 3" vizeaza portiunea cuprinsa intre km 57+100 - 57+600 si km 278+710 - km 279+210. Valoarea estimata a lucrarilor de reparatii se ridica la aproape 2,4 milioane de lei. Se sustine ca pe cei 22 de km de drum au aparut fisuri in asfalt si denivelari care pun in pericol traficul rutier.Ofertele pot fi depuse pana in 21 iulie. O procedura anterioara apare pe siteul CNADNR ca fiind anulata. Lotul 3 al autostrazii Sibiu - Orastie a fost executat de firma italiana Salini-Impregilio.Segmentul de autostrada Sibiu-Sebes face parte din autostrada Orastie-Sibiu si a fost deschis circulatiei in anul 2014. In 2015 au aparut probleme pe acest lot, ceea ce a facut necesara demolarea si reconstructia unui sector de 200 de metri, perioada in care circulatia a fost intrerupta si deviata pe DN1.