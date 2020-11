Guvernul a aprobat o strategie nationala de renovare a cladirilor publice si private

Printre obiectivele strategiei se afla si imbunatatirea performantei energetice a fondului existent de cladiri, prin reducerea consumului de energie, a emisiilor de carbon si extinderea utilizarii surselor regenerabile de energie la cladiri, precum si imbunatatirea sigurantei cladirilor si asigurarea calitatii arhitecturale si de integrare in mediul urban a interventiilor de renovare."Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de ieri, 27 noiembrie, Strategia Nationala de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovarii parcului national de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, atat publice, cat si private, si transformarea sa treptata intr-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienta energetica si decarbonat pana in 2050. Acest lucru reprezinta o oportunitate istorica pentru a transforma parcul actual de cladiri, in cea mai mare parte vechi si cu pierderi mari de energie, intr-unul mai eficient, mai sustenabil si mai sanatos pentru oameni", anunta Ministerul Lucrarilor Publice.Obiectivele principale ale Strategiei Nationale de Renovare pe Termen Lung sunt:-imbunatatirea performantei energetice a fondului existent de cladiri, prin reducerea consumului de energie, a emisiilor de carbon si extinderea utilizarii surselor regenerabile de energie la cladiri;-imbunatatirea calitatii vietii pentru toti utilizatorii, prin imbunatatirea confortului termic, a conditiilor de igiena, a sigurantei si calitatii aerului;reducerea nivelului saraciei energetice si asigurarea unei incalziri accesibile financiar pentru familiile cu venituri modeste;-eficientizarea mecanismelor de finantare privind renovarea fondului construit;dezvoltarea competentelor profesionale privind eficienta energetica in cladiri si sustinerea inovarii;-imbunatatirea sigurantei cladirilor si asigurarea calitatii arhitecturale si de integrare in mediul urban a interventiilor de renovare.Strategia nationala de renovare pe termen lung (SRTL) cuprinde o foaie de parcurs cu masuri si indicatori de progres masurabili, ce vizeaza intreg parcul national de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, publice si private, cu valori tinta orientative pentru 2030, 2040 si 2050, care indica modul in care acestia contribuie la atingerea obiectivului de eficienta energetica stabilit de Uniunea Europeana.Pentru prima perioada a implementarii, pana in anul 2030, se estimeaza ca aproximativ 5 miliarde Euro (aproximativ 25 miliarde lei) vor trebui mobilizati din bugetul de stat precum si prin intermediul unui pachet de masuri financiare care vor cuprinde granturi din fonduri europene, in valoare de 1,25 miliarde Euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta si de peste 870 milioane Euro prin Programele Operationale Regionale.Pentru punerea in aplicare a startegiei nationale de renovare pe termen lung, prin Decizie a primului ministru se va constitui un Comitet de coordonare pentru monitorizarea implementarii, format din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, ai Ministerului Fondurilor Europene, ai Ministerului Finantelor Publice, ai Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, ai Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, precum si reprezentanti ai institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si universitatilor de profil, comitet care va elabora si planul de actiuni.