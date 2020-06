Guvernul german reziliaza contractul cu autoritatea de supraveghere in domeniul contabilitatii dupa scandalul "Wirecard"

Ziare.

Duminica, publicatia Bild am Sonntag a relatat ca Ministerele Justitiei si Finantelor vor intrerupe relatiile cu Financial Reporting Enforcement Panel (FREP), o entitate cvasi-privata care supravegheaza raportarile financiare ale companiilor listate."Am ajuns la un acord cu Ministerul de Finante sa reziliem contractul", a declarat un oficial din Ministerul Justitiei, care a refuzat sa ofere alte detalii.Wirecard s-a prabusit joia trecuta, din cauza unor datorii de aproape 4 miliarde de dolari, dupa ce a dezvaluit o lipsa de circa 2 miliarde de dolari despre care firma de audit EY a afirmat ca este rezultatul unei fraude globale sofisticate.Scandalul a adus in centrul atentiei autoritatea de supraveghere a sectorului financiar BaFin, ale carei investigatii legate de neregulile de la Wirecard s-au bazat partial pe informatiile oferite de FREP si care este acuzata ca nu a supravegheat corect compania de tehnologie care ofera servicii financiare.BaFin a refuzat sa comenteze.