Guvernul urmeaza sa adopte un pachet de masuri de sprijin pentru angajatii si angajatorii care se confrunta cu diminuarea contractelor si a cifrei de afaceri

Masurile urmeaza fie adoptate prin proiectul de ordonanta de urgenta privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca."Proiectul de act normativ reglementeaza o masura de sprijin pentru revenirea in activitate, sub forma unei scheme de finantare temporara a angajatilor care vor avea program redus de munca. Avand in vedere aparitia unor situatii cu caracter imprevizibil si exceptionale care determina stabilirea de reguli specifice pentru anumite domenii de activitate privind asigurarea continuitatii activitatii in conditii de securitate si sanatate in munca, astfel incat activitatea sa fie mentinuta la un flux continuu si operata sub anumiti parametri de eficienta economica, prin prezentul act normativ se stabileste posibilitatea acordata angajatorului de reducere a timpului de munca al salariatilor, cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca, cu repartizarea corespunzatoare a programului de lucru si reducerea corespunzatoare a salariului. Pe durata reducerii timpului de munca, salariatii beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca", se arata in nota de fundamentare a proiectului, dezbatut in sedinta de Gguvern de saptamana trecuta.Tot acolo se precizeaza ca pe perioada reducerii temporare a activitatii cauzata de existenta starii de urgenta/alerta/asediu, salariatul beneficiaza de toate celelalte drepturi aferente timpului normal de munca prevazut in contractul individual de munca anterior reducerii unilaterale a timpului de munca corespunzator timpului de munca efectiv lucrat."In reglementarea cuprinsa in proiectul de act normativ, aceasta masura se propune a fi aplicata ori de catre ori se instituie stare de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii", conform notei de fundamentare.In document se mentioneaza ca prin proiectul de OUG se are in vedere si sprijinirea altor categorii de persoane care realizeaza venituri in regim independent, respectiv "alti profesionisti, astfel cum sunt reglementati de articolul 3 alineat (2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, a caror activitate este redusa ca urmare a instituirii starii de urgenta/alerta/asediu"."Pentru acestia, prin proiectul de act normativ se propune ca pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu sa se acorde o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul salarial mediu brut, de la bugetul de stat, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, pe baza cererii si a declaratiei pe propria raspundere", se spune in nota de fundamentare.Totodata, se instituie masuri de stimulare a ocuparii, acordate pentru o perioada de trei luni de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, care vizeaza, in principal, domeniile afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.Masurile au in vedere zilierii si persoanele care lucreaza in baza unui contract de munca pe perioada determinata pentru activitati sezoniere.Astfel, pentru zilieri se propune acordarea unei sume de "35% din remuneratia cuvenita/ zi de munca", iar pentru sezonieri, acordarea unei indemnizatii, reprezentand "41,5% din salariu, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut pe economie, aferent perioadei lucrate".Totodata, prin proiectul de OUG, in vederea impulsionarii angajatorilor de a utiliza telemunca, se propune "acordarea o singura data a unei sume de 2.500 lei pentru angajatii care au lucrat in regim de telemunca in perioada starii de urgenta sau de alerta pentru cel putin 15 zile, pentru achizitionarea de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca".Ministrul Muncii, Violeta Alexandru , a precizat la finalul sedintei de guvern de saptamana trecuta ca impactul bugetar pentru toate masurile din pachet este estimat la 2,5 miliarde de lei."Estimam un impact bugetar pentru toate aceste masuri de 2,5 miliarde de lei si estimarea noastra, urmand sa fim constant atenti la ceea ce se va intampla in piata, este ca un numar de aproximativ 700.000 de persoane si profesionisti ar putea beneficia de aceasta noua masura. Suntem receptivi la toate semnalele pe care le-am primit. Aceasta masura privind munca flexibila - ca si toate celelalte - a fost gandita impreuna cu partenerii sociali, a fost o masura care tine cont de toate evolutiile care au loc pe piata muncii si de toate semnalele pe care le avem de la angajatori", a afirmat ministrul.Pe agenda sedintei de guvern mai figureaza un proiect de ordonanta de urgenta privind "reglementarea unor masuri" referitoare la acordarea de sporuri pentru comitetul director si altor categorii de angajati ai DSP-urilor.In nota de fundamentare se arata ca: prin proiectul de act normativ "se creeaza cadrul legal astfel incat pana la data incetarii starii de alerta, instituita in conditiile legii, comitetul director beneficiaza de un spor pentru conditii epidemiologice deosebite de 40% la salariul de baza, iar functionarii publici care desfasoara activitati in domeniul controlului in sanatatea publica, din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, beneficiaza de un spor de 30% la salariul de baza, cu scopul ajustarii diferentelor salariale dintre categoriile de personal din cadrul directiilor de sanatate publica implicate in aplicarea masurilor impuse pe perioada starii alerta, in vederea atragerii de personal calificat pe de o parte, cat si mentinerii celui existent pe de alta parte, in conditiile in care numarul angajatilor din aceste institutii este unul redus".In cadrul aceleiasi sedinte urmeaza sa fie adoptat si un proiect de hotarare privind refacerea Salii Polivalente din Tulcea.Pe ordinea de zi a sedintei au fost incluse si o serie de proiecte de hotarare privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti.