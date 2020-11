Livrarea vaccinului Moderna catre statele UE risca sa fie incetinita de intarzierea semnarii contractului

"Avem discutii, dar nu avem contract cu UE", a declarat Stephane Bancel pentru AFP.Comisia Europeana a anuntat pe 24 august ca se afla in "discutii avansate" cu compania Moderna pentru achizitia a 80 de milioane de doze de vaccin, dar nici un angajament ferm nu a fost finalizat de atunci. Intre timp, Moderna a semnat contracte cu Elvetia, Japonia, Canada, Israel si Qatar, plus cele 100 de milioane de doze promise Statelor Unite.Compania farmaceutica americana a anuntat marti incheierea unui contract si cu Regatul Unit pentru livrarea vaccinului incepand din martie 2021, sub rezerva aprobarii acestui vaccin de catre organismele de reglementare."Exista o serie de chestiuni administrative, dosare, chichite, ajustari intre state si astfel este greu de gestionat cand sunteti 27 (de tari) in comparatie cu una singura", a explicat Stephane Bancel, referindu-se la discutiile cu Comisia Europeana.Prin urmare, precizeaza el, "este clar ca suntem in intarziere, aceasta nu va limita cantitatea totala, dar va incetini livrarile" catre statele UE.Productia vaccinului companiei Moderna destinata livrarilor in afara SUA va fi realizata in Elvetia, in unitatile grupului Lonza, iar conditionarea in flacoane se va face in Spania, in unitatile de la Madrid ale grupului Rovi.Chiar daca Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) va autoriza vaccinul Moderna inainte de sfarsitul anului, dar fara sa fie semnat un contract, primele doze nu vor putea fi livrate catre UE, fiind rezervate pentru tarile care au semnat contracte inainte, insista directorul companiei farmaceutice americane.Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental impotriva COVID-19 are eficacitate de 94,5%, conform datelor testelor clinice din faza a treia.Comisia Europeana a semnat pana in prezent, in numele statelor membre ale UE, contracte pentru achizitia vaccinurilor impotriva COVID-19 dezvoltate de companiile AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi si Pfizer. Executivul comunitar si-a exprimat speranta ca in curand se va ajunge la un acord si cu Moderna.