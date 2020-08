Lovitura pentru CNAIR in dosarul Transalpina. Modernizarea celebrei sosele, platita pana la capat controversatului afacerist Nelu Iordache

Curtea de Apel Bucuresti a respins, definitiv, in 2 iulie 2020, solicitarea de reziliere a contractului incheiat in 2008 cu compania Romstrade SRL, care apartine controversatului afacerist Nelu Iordache.Zeci de kilometri din soseaua care traverseaza Muntii Carpati de la sud la nord, ajungand pana la peste 2000 de metri altitudine, sunt fara parapeti de protectie, iar in multe zone asfaltul este distrus.Procesul a fost initiat in 2014, dupa aproape 2 ani de la oprirea lucrarilor de catre Romstrade. Compania Nationala de Drumuri si Autostrazi a solicitat rezilierea contractului nr. 617/05.09.2008 pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre Romstrade, respectiv pentru ca nu a constituit garantia de buna executie prevazuta in contract, pentru ca nu a obtinut avizele si acordurile prevazute de lege, inclusiv a Acordului de Mediu, pentru ca nu a respectat masurile dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii cu privire la solutiile de remediere a fisurilor aparute la parapetii din beton si pentru ca ca nu a recuperat suma ce reprezinta plati nejustificate stabilite de catre Curtea de Conturi a Romaniei in 2012.Instantele de judecata au stabilit, insa, ca achizitorul, respectiv CNAIR, avea obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor si de a le depune la dispozitia executantului fara plata. "Pe cale de consecinta, inclusiv prelungirea valabilitatii acestor autorizatii cadea in sarcina achizitorului, astfel incat ordinul de suspendare a lucrarilor din data de 5 octombrie 2012, emis de catre reclamanta, motivat de faptul ca parata nu a reinnoit autorizatiile de construire este neintemeiat", a precizat Tribunalul Bucuresti in hotararea ramasa definitiva.De asemenea, magistratii au constat si faptul ca toate garantiile de buna executie au fost constituite, iar in anul 2012, in dosarul de insoventa al firmei Romstrade de la Tribunalul Gorj, CNAIR s-a inscris in tabelul preliminar cu suma de 93.930.037,02 lei, reprezentand valoarea totala a politelor privind asigurarea de garantie de buna executie emise de o societate de asigurare. Compania Nationala Drumuri a platit catre constructorul Romstrade, aflat in prezent in insolventa, circa 1 miliard de lei din contractul de 1,5 miliarde.O expertiza tehnica efectuata in acest a concluzionat ca Romstrade a executat contractul in procent de 67,15%. Aceeasi expertiza a stabilit ca compania de stat a platit catre Romstrade suma de 186,67 milioane de lei pentru lucrari care nu au fost executate. Compania de stat a preluat provizoriu amplasamentul Transalpinei de la Romstrade inca din 2015. In 2020 a fost finantat cu 16 milioane de lei reabilitarea a 30 de km din sosea, intre Sebes si lacul de acumulare Oasa, pe teritoriul judetului Alba. La semnarea documentelor de receptie, de la finalul lunii iulie, au fost prezenti si premierul Ludovic Orban , respectiv ministrul Transporturilor, Lucian Bode "In 2014, CNAIR a solicitat in instanta pe de-o parte rezilierea juridica a contractului cu compania (n.r. Romstrade) si pe de alta parte, preluarea provizorie in administrare a acestui obiectiv. In 2015, instanta a decis predarea catre CNAIR a acestui obiectiv (n.r. Transalpina) pentru administrare si punere in siguranta. In urma cu cateva zile instanta a decis sa respinga solicitarea CNAIR de reziliere a acestui contract. Asteptam asadar motivarea Tribunalului Bucuresti pentru ca noi suntem determinati, pe de o parte, sa punem in siguranta circulatia pe acest obiectiv - asa cum am facut deja pe cei 32 de km receptionati, cu covor asfaltic si 10.000 de metri liniari de parapet, 250 de indicatoare rutiere. Am investit pentru aceasta din resurse proprii 16,3 milioane de lei in acest an, din bugetul CNAIR. Din pacate, in ultimii ani nu s-a investit aproape nimic in intretinerea si punerea in siguranta a acestui obiectiv", a declarat Lucian Bode.Premierul Ludovic Orban a precizat, la randul sau, ca situatia juridica va complica finalizarea lucrarilor. "Pe Transalpina, daca te uiti in stanga si in dreapta, ti se taie respiratia de la peisajele superbe care sunt puse in evidenta de acest drum. Sigur, calitatea drumului lasa inca de dorit in anumite zone. Nu sunt finalizate toate lucrarile. (...) Lucrarea trebuie sa fie finalizata. Sigur, trebuie sa vedem complicatia juridica. (...) Este un drum care a crescut inclusiv interesul turistic pentru Romania. Este un drum care este vizitat de foarte multi straini. E un drum superb, care pune in valoare locuri de o frumusete deosebita ale Romaniei", a spus premierul. Contractul cu Romstrade a fost incheiat in perioada cand Ludovic Orban era ministru al Transporturilor.Omul de afaceri Nelu Iordache a fost achitat definitiv in ianuarie 20202 intr-un dosar penal in care a fost judecat tot in legatura cu modernizarea Transalpinei. Afaceristul si ceilalti inculpati au fost "ajutati" de o hotarare a Curtii Constitutionale din 2016, care a redefinit infractiunea de abuz in serviciu.