Ludovic Orban anunta ca reziliaza contractul cu firma care a castigat licitatia pentru masti, daca nu vin luni echipamentele

Ludovic Orban a fost intrebat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Prefectura Gorj ce s-a intamplat cu licitatie privind achizitionarea de masti de protectie pentru categoriile vulnerabile."Aceasta licitatie arata vulnerabilitatile in materie de derulare a achizitiilor publice. Licitatia s-a derulat, a fost selectat castigatorul, la cel mai mic pret. Castigatorul s-a angajat sa livreze in termenul de sapte zile, care a fost prevazut in licitatie. Dupa ce a fost declarat castigatorul a fost contestata licitatia. A fost contestata atat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cat si in instanta . Au depus contestatii trei firme. Sigur ca au fost respinse contestatiile. Dupa ce s-a semnat contractul cadru cu toti participantii la licitatie, s-a trecut la semnarea contractului subsecvent cu castigatorul licitatiei",a raspuns premierul.El a explicat ca firma care a castigat licitatie avea obligatia ca in cinci zile sa depuna scrisoare de garantie si apoi sa inceapa derulare contractului, dar nu a facut acest lucru, iar in acest caz, daca nu va aduce mastile, contractul va fi reziliat."Castigatorul licitatiei avea obligatia ca in termen de cinci zile sa depuna scrisoare de garantie, urmand sa inceapa cele sapte zile de derulare a contractului. Suntem in situatia in care castigatorul licitatiei nu a depus in termenul legal de cinci zile, crezand ca beneficiaza de clauza de remediere care este inclusa in contractul respectiv. Saptamana viitoare urmeaza ca Ministerul Sanatatii sa ia o decizie care e foarte clara: rezilierea contractului in cazul in care luni nu vin cu mastile cei care au castigat licitatie si trecerea la firma de pe locul doi pentru a livra mastile care sunt prevazute in contract", a explicat premierul.Pe 21 mai, Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, autoritatilor publice locale a necesarului de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate de pe raza unitatilor administrativ teritoriale, precum si pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii, din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020.Conform actului normativ, bugetul Ministerului Sanatatii pentru anul 2020 va fi suplimentat cu suma de 230 milioane lei pentru achizitia de masti de protectie care vor fi puse la dispozitia autoritatilor publice locale pentru toate persoanele si familiile defavorizate de pe raza unitatilor administrativ teritoritale.In urmatoarele doua luni, fiecare persoana eligibila, va primi un numar de 50 masti de protectie, preciza atunci Executivul.