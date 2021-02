Ministrul Dezvoltarii: PNDL nu mai e la pixul unui politician. Avem mii de contracte de finantare pe obiective de investitii

Acesta a precizat ca, la acest moment, sunt mii de contracte de finantare pentru obiective de investitii."PNDL-ul, la acest moment, nu mai e la pixul unui politician, indiferent ca e subsemnatul sau e altcineva in aceasta functie, pentru ca analiza, evaluarile si incheierea contractelor reprezinta o faza care a fost acum trei ani de zile. Astazi avem mii de contracte de finantare pe obiective de investitii (...). In aceasta perioada sau in urmatoarea perioada nu exista posibilitatea de a depune proiecte si de a mai incheia contracte", a spus Cseke Attila la Digi24.Ministrul a adaugat ca vor exista controale si, daca vor fi gasite nereguli, se vor lua masuri."Asta nu inseamna ca acolo unde constatam, pe de o parte ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii, n.r.), care face aceste controale si face controale obligatorii la finalizarea contractelor, si Corpul de control al ministrului, si saptamana trecuta am trimis in doua locuri, daca sunt sesizari, suspiciuni sau indicii de nereguli sau de nerespectare a calitatii in constructii vom lua masuri. Dar, inca o data, aceste contracte sunt incheiate, ele trebuie duse mai departe", a precizat ministrul Dezvoltarii.Acesta a vorbit si despre cum va continua finantarea prin PNDL."Avem doua etape pe PNDL: PNDL1 si PNDL2. Acestea, intr-un ritm mediu de finantare a lor, se vor finaliza in doi ani, doi ani si jumatate. Va trebui sa avem o discutie, dupa ce finalizam Planul National de Redresare si Rezilienta si vedem discutiile si axele de finantare care vor fi pe fonduri europene pe partea de infrastructura, pentru ca va dau un simplu exemplu:pe infrastructura de apa si canalizare avem preinfringement pentru Romania, avem 800 de UAT-uri care nu au retea de apa cu operator autorizat, aproape 2.000 - retea de canalizare, aici este o obligatie nu numai catre Bruxelles, e o obligatie a noastra, a tuturor, a statului sa asiguram niste conditii civilizate de mileniul trei. Trebuie sa vedem, revin, pe partea de fonduri europene, ce reusim pe acest domeniu, daca nu reusim, va trebui sa incercam si pe bugetul national, din punctul meu de vedere", a explicat Cseke Attila.Pe pagina de internet a ministerului se arata ca PNDL reprezinta sursa principala de finantare pentru infrastructura locala si are la baza principiul conform caruia in fiecare localitate din tara trebuie sa fie asigurat un set minim de servicii publice, in domeniile: sanatate, educatie, apa - canalizare, energie termica si electrica, inclusiv iluminat public, transport drumuri , salubrizare, cultura, culte, locuire si sport. Programul se finanteaza de la bugetul de stat.