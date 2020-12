NASA cumpara praf de pe Luna cu 1 dolar

"Este extraordinar ca vom putea sa cumparam regolit lunar de la patru companii cu o suma totala de 25.001 de dolari", a declarat Phil McAlister, coordonatorul acestui program demarat de NASA.In schimbul acestor sume, companiile in cauza - Lunar Outpost (contract de 1 dolar), iSpace Japan si iSpace Europe (contracte de 5.000 de dolari fiecare) si Masten Space Systems (contract de 15.000 de dolari) - vor trebui sa se descurce pe cont propriu pentru a organiza misiuni de aselenizare, pentru a preleva cateva zeci sau sute de grame de esantioane, pentru a le fotografia si pentru a realiza un transfer de proprietate la fata locului in favoarea NASA.Aceste companii vor trimite roboti in misiuni de aselenizare deja programate, finantate de alte entitati decat NASA, si care sunt prevazute pentru anii 2022 si 2023.Aducerea esantioanelor pe Terra nu este prevazuta in acest stadiu, intrucat obiectivul principal al initiativei este acela de a demara o noua faza a explorarii spatiale, la care sectorul privat participa pentru a gasi minereuri si alte resurse, precum apa, necesare vietii si productiei de carburanti in afara Terrei - toate aceste operatiuni fiind protejate din punct de vedere juridic."Este foarte important sa stabilim precedentul in baza caruia entitatile din sectorul privat vor putea sa extraga si sa obtina aceste resurse", a explicat Mike Gold, un inalt oficial de la NASA, care coordoneaza departamentul de relatii internationale."Acest fapt va crea un precedent pe plan intern si pe plan extern", a adaugat el.Statele Unite doresc sa stabileasca un precedent, intrucat nu exista un consens international in ceea ce priveste drepturile de proprietate in afara Terrei. Puterile spatiale rivale, Rusia si China, au pareri divergente fata de cele sustinute de administratia de la Washington.Tratatul spatiului extra-atmosferic din 1967 este vag din acest punct de vedere, continand doar interdictia ce vizeaza "orice dobandire nationala prin proclamarea suveranitatii, nici pe calea utilizarii, nici prin oricare alt mijloc". Americanii spun ca nu isi doresc sa isi infiga drapelul intr-un nou teritoriu.Totusi, reprezentantii Statelor Unite au spus in cadrul acordurilor incheiate pentru misiunea Artemis ca isi rezerva dreptul de a crea "zone de securitate " pentru protejarea activitatilor pe un corp celest. Artemis este programul ce vizeaza revenirea oamenilor pe Luna, cu o misiune programata in 2024, la care vor participa doi astronauti.Mike Gold a dat asigurari spuna ca aceste noi activitati vor fi realizate "cu respectarea tratatului spatiului"."Este important ca Statele Unite sa fie lider nu doar din punct de vedere tehnologic, ci si din punct de vedere politic", a adaugat oficialul american.CITESTE SI: Declaratia controversata a unei candidate USR-PLUS despre romi: "Totusi, mentalitatea aceasta de sclav nu cumva exista in mentalul romilor?"