ONAC a reluat achizitia prin negociere directa a peste 167.000 de tablete pentru elevi. Ofertele trebuie prezentate pana vineri

ONAC a anuntat, luni seara, reluarea procedurii avand ca obiect achizitionarea de "Dispozitive electronice cu conexiune la internet necesare facilitarii activitatilor didactice la distanta".Potrivit anuntului ONAC, procedura este "negociere fara publicare prealabila" si urmeaza sa se cumpere 167.174 de dispozitive, impartite in sase loturi.- Lot 3 Regiunea Nord - Est 1 (Bacau, Botosani, Neamt)Valoarea estimata fara TVA: Intervalul intre: 11.310.251 si 14.873.948 lei- Lot 4 Regiunea Nord - Vest (Bihor, Bistrita - Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj)Valoarea estimata fara TVA: Intervalul intre: 10.658.823 - 14.796.806 lei- Lot 5 Regiunea Vest (Arad, Caras - Severin, Hunedoara, Timis)Valoarea estimata fara TVA: Intervalul intre 6.405.383 si 8.988.410 lei- Lot 6 Regiunea Sud - Vest (Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti, Gorj)Valoarea estimata fara TVA: Intervalul intre: 10.524.201 si 14.382.857 lei- Lot 8 Regiunea Sud - Est (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea)Valoarea estimata fara TVA: Intervalul intre: 11.302.688 si 15.601.510 lei- Lot 9 Zona Nord - Est 2 (Iasi, Suceava, Vaslui)Valoarea estimata fara TVA: Intervalul intre: 11.927.393 si 15.645.880 leiONAC anunta ca cele sase loturi au fost anulate in cadrul licitatiei anterioare, care s-a soldat doar cu incheiarea unui contract pentru trei loturi. Valoarea totala estimata a achizitiei se situeaza intre 62,1 si 84,2 milioane de lei fara TVA.Ofertele trebuie depuse pana in 18 septmbrie, la ora 12.00, iar la ora 12.15 vor fi deschise. Procedura prevede si o etapa de negociere in vederea imbunatatirii ofertei preliminare.Ministrul Educatiei, Monica Anisie , a anuntat, in 5 decembrie, ca, in urma licitatiei desfasurate de Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC) exista o companie care a castigat licitatia pentru asigurarea a trei loturi de tablete, respectiv peste 82.000 de dispozitive.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a cerut recent premierului Ludovic Orban demiterea presedintelui ONAC, intrucat licitatia pentru achizitionarea a 250.000 de tablete nu poate fi finalizata la timp. "Consider inacceptabil rezultatul dezastruos al licitatiei, dupa atatea luni in care toate institutiile implicate, mai putin ONAC, au luat toate masurile ca procedura sa fie incheiata in termenele stabilite", a transmis Anisie.Ulterior, premierul Ludovic Orban a declarat ca este posibil sa il demita pe directorul Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC), asa cum a cerut ministrul Educatiei, Monica Anisie, din cauza problemelor legate de licitatia pentru tabletele elevilor, precizand ca este nemultumit de modul in care s-au derulat mai multe proceduri de licitatie.