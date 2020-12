Oradea ia credite de peste 34 de milioane de euro pentru a construi parcari supraetajate si subterane

Potrivit ebihoreanul.ro. hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi. Sursa citata mai arata ca primul imprumut, in valoare de 94,6 milioane lei, va fi luat pentru construirea parcarilor supraetajate de la Spitalul Judetean (48,9 milioane lei) si din strada Iosif Vulcan (16,1 milioane lei), respectiv amenajarea celei care va deservi viitorul complex sportiv din strada Fagarasului (29,6 milioane lei).Din al doilea credit, estimat la 72 milioane lei, mai arata ebihoreanul.ro , vor fi cofinantate proiecte europene, precum amenajarea parcarii subterane de sub viitorul centru de afaceri Piata Cetate (63,3 milioane lei) si transformarea cladirii fostului Spital de Neurologie din strada Louis Pasteur in incubator de afaceri IT (8,7 milioane lei).Potrivit sursei citate, Oradea are deja cinci credite insumand 277,3 milioane lei, din care mai datoreaza 57,5 milioane lei, si sase imprumuturi de 99,3 milioane euro, cu un rest de plata de 48,7 milioane euro.