Patru benzi pe sectorul sud-vest al centurii Bucurestiului: "O veste buna: astazi s-a lansat licitatia de proiectare+executie". Care este valoarea lucrarilor

Valoarea contractului este de circa 800 de milioane de lei."O veste buna: astazi s-a lansat licitatia pentru largirea la 4 benzi a centurii Bucuresti, sectorul de sud-vest, intre autostrada A1 si DN5, proiectare+executie.Este inca unul dintre proiectele din pachetul mare de 1,7 mld. Euro ("Orbitalele Bucurestiului") la a carui finantare am lucrat in experienta anterioara guvernamentala, in 2016.Proiectul lansat astazi are o valoare estimata de aprox. 800 de milioane de lei si cuprinde denivelarea intersectiilor de la DN6 (Bragadiru), DN5 (Giurgiu), DC18 (Magurele).Setul complet de proiecte include construirea unui nou inel de autostrada (A0) si modernizarea centurii actuale (DNCB). In prezent, aproape toate proiectele sunt fie in lucru, fie vor incepe curand lucrarile, fie in procedura de licitatie.Vom reveni cu detalii si alte vesti bune ", a scris Catalin Drula pe Facebook . Este vorba despre o portiune de aproximativ 15 kilometri.