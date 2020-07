Patru firme isi disputa contractul de 13 milioane de euro pentru concesionarea celui mai mare centru de management a deseurilor din Transilvania

Documentatia de concesionare a fost lansata in SEAP, in luna aprilie 2020, si are o valoare estimata de 63.518.681 de lei, respectiv circa 13,1 milioane de euro. Cei patru ofertanti sunt Supercom SA Bucuresti, Girexim Uiversal SA Pitesti, Asocierea RER Vest SA Timisoara (lider) cu Retin Ecologic Service si Asocierea Polaris Mediu SRL Targu Jiu (lider) cu Polaris M. Holding SRL Constanta.Suma estimata a constractuluieste mai mica cu aproximativ 3 milioane de euro fata de precedentele doua licitatii, care nu au fost finalizate. In septembrie 2019, Consiliul Judetean a decis anularea precedentei achizitii dupa ce Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a admis in parte contestatiile depuse de doi dintre operatorii care au participat la procedura de achizitie publica. Potrivit noii proceduri, contractul va fi incheiat pe o durata de 6 ani. Operatorul ar urma sa administreze Centrul de Management Integrat al Deseurilor de la Galda de Jos si statiile de transfer de la Blaj si Tartaria, dar si procesul de transport a deseurilor de la statiile de transfer la centrul de la Galda de Jos.Consiliul Judetean Alba organizeaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor realizate prin proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Alba", cu o valoare totala de 212 milioane de lei, fara TVA.Potrivit documentatiei, infrastructura de deseuri din judetul Alba este compusa din:1. Instalatii noi realizate prin proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Alba": - Centru de Management Integrat al Deseurilor, Galda de Jos - compus din depozit ecologic (capacitate 543.000 mc), statie de sortare (capacitate 42.213 to/an) si statie de tratare mecano-biologica simpla (capacitate 85.566 to/an) - Statia de transfer deseuri Blaj (capacitate 15.000 to/an) - Statia de transfer deseuri Tartaria (capacitate 33.044 to/an)2. Instalatii existente realizate de catre unitati adminstrativ teritoriale: - Statia de sortare Aiud (investitie PHARE) - Statia de sortare Zlatna (Program pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinti, Zlatna si Copsa Mica) - Statia de transfer Abrud (investitie PHARE) - Statia de sortare Baia de Aries (investitie PHARE).