Pretul petrolului Brent a atins marti cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii martie

Pretul petrolului Brent a urcat cu 28 de centi, respectiv cu 0,6%, la 44,43 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins dupa data de 6 martie.Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a avansat cu 69 de centi, sau cu 1,7%, la 41,70 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins dupa 21 iulie.Pe parcursul tranzactiilor, ambii indici erau cotati la cele mai ridicate niveluri de la inceputul lunii martie."Preturile petrolului au trecut pe crestere datorita sperantelor legate de programul de stimulare si dupa publicarea unei noi serii de date economice pozitive, care au aratat ca redresarea activitatilor din industria prelucratoare a continuat in iunie", a declarat Edward Moya, analist la firma OANDA in New York, acesta indicand datele peste asteptari referitoare la industria prelucratoare din Asia. Europa si SUA.Negocierile dintre democratii din Congres si Casa Alba referitoare la noul program de masuri economice legate de pandemie au inceput sa evolueze in directia potrivita, chiar daca opiniile celor doua parti raman insa diferite, a declarat liderul democratilor din Senat.In privinta epidemiei, numarul cazurilor noi de coronavirus din SUA a scazut sub 50.000 in timpul weekendului, pentru prima oara de la inceputul lunii iulie, potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor.In pofida cresterii preturilor petrolului, traderii afirma ca acestea continua sa fie presate de ingrijorarile legate de producerea unui nou val de Covid-19 la nivel global, care ar impiedica redresarea cererii tocmai intr-o perioada in care producatorii maresc livrarile.