Primaria Sectorului 4 vrea sa amenajeze gradini verticale pe fatadele blocurilor si pe cladiri publice cu bani europeni

"Primaria lanseaza acest concurs ce are ca scop nu doar infrumusetarea orasului, ci si scaderea facturilor de utilitati ale populatiei cu pana la 30% (impreuna cu alte masuri, cum ar fi anveloparea blocurilor). Nu uitam nicio clipa, bineinteles, de scopurile fundamental ecologice ale Green Deal, respectiv, de cresterea calitatii aerului si combaterea poluarii. Intrucat experienta in domeniu este una inca redusa in Romania, invitam agentii economici si/sau persoanele fizice sa se inscrie la concurs atat in nume propriu, cat si in colaborare cu entitati europene din domeniu, astfel incat solutiile propuse sa fie cat mai aprofundate si realizabile, avand in vedere clima din Capitala", se arata intr-un comunicat transmis de Primaria Sector 4.Solutiile propuse vor fi analizate de o comisie din care vor face parte specialisti in domeniu, inclusiv grupuri de expertiza propuse ca urmare a parteneriatului incheiat de Primaria Sectorului si Ambasada Tarilor de Jos in Romania."Una dintre marile probleme cu care ne confruntam in Bucuresti este legata de poluare si de calitatea aerului. E datoria noastra sa gasim solutii, iar la nivelul administratiei locale a sectorului 4 intentionam sa folosim toate solutiile furnizate de finantarile europene. Sper ca vom avea propuneri interesante ca urmare a acestui concurs de solutii si sa ne apucam cat mai repede de treaba pentru ca mediul in care traim sa fie curat, ingrijit si sigur", declara Daniel Baluta, primarul Sectorului 4.In Sectorul 4 mai exista o gradina verticala, construita la inceputul lunii septembrie 2020, pe una dintre fatadele Colegiului National "Octav Onicescu". "Vorbim practic despre o mini-gradina verticala, de aproximativ 150 de mp, realizata pe un suport special, cu sistem de irigare integrat, din plante perene, rezistente la caldura, frig si umezeala accentuata. Plantele compun un micro-ecosistem, care retine praful si reduce poluarea. Pozitionarea lor ofera un tablou vizual unic, pe tot parcursul anului", se arata in comunicatul primariei.Green Deal este planul european de reducere a a emisiilor de gaze de sera cu 55% pana in 2030. In acelasi timp, Green Deal isi propune ca, pana in 2050, Europa sa devina prima zona neutra din punct de vedere climatic. Romania este parte a Green Deal, pentru implementarea caruia beneficiaza de mari oportunitati de finantare.Romania poate primi consistente sume nerambursabile, prin mecanismul european, apt de a asigura implementarea Pactului Ecologic. Autoritatile publice din Romania pot primi prin mecanismul european sume ce se ridica pana la 800 milioane de euro, daca isi asuma prin proiecte cat se poate de riguroase, realizarea de transformari in domenii cum ar fi energia verde, eficienta energetica, digitalizarea, conservarea si recuperarea biodiversitatii.