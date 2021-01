Primaria Sibiu introduce minibuze electrice in centrul istoric. Cinci astfel de vehicule vor fi furnizate pana in septembrie

"Realizarea liniei verzi de transport public in centrul istoric a intrat in linie dreapta. Am semnat contractul pentru achizitia minibuzelor electrice care vor circula pe aceasta linie. Prin acelasi contract am cumparat si o statie de incarcare rapida, automate pentru bilete si afisaje electronice pentru statii. Termenul de livrare si punere in functiune a acestora este de 8 luni. Scopul crearii acestei linii de transport este acela de a degreva centrul istoric de masini si de a oferi sibienilor, cat si turistilor o alternativa de deplasare, alta decat autovehiculul propriu", a declarat primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.Potrivit primarului sibian, contractul a fost semnat cu asocierea SC Anadolu Automobil Rom SRL & SC Telelink Services Romania SRL, singurul ofertant care s-a prezentat la cea de-a doua procedura de achizitie organizata de Primaria Sibiu, prima fiind anulata din cauza ca nu s-a depus nici o oferta. Valoarea investitiei in acest proiect dedicat mobilitatii alternative este de 9,91 milioane de lei, fiind finantat din fonduri europene.Cele 5 minibuze electrice vor oferi calatorilor, printre altele, acces la Internet gratuit. Pe langa microbuze, au fost achizitionate si dotarile necesare pentru statii si operarea pe aceasta linie, printre care automate de bilete, abonamente si sase statii de incarcare."Traseul Liniei verzi va urmari conturul inelului zonei centrale: Piata Unirii - str. Mitropoliei - str. Alexandru Odobescu - str. Masarilor - piata Cibin - str. Turnului - str. Faurului - str. Ocnei - str. N. Teclu - Gara - str. Constitutiei - bulevardul Corneliu Coposu Pe traseu, aceasta linie de transport public va avea 13 statii, din care 7 existente si 6 statii noi in urmatoarele locatii: in Piata Unirii, la intersectia cu str. N. Balcescu; str. Mitropoliei, la intersectia cu str. Al. Odobescu; pe str. Al Odobescu in zona Teatrului Gong; str. Turnului, la intersectia cu str. Faurului; str. Faurului, la intersectia cu str. 9 mai; str. Ocnei, la intersectia cu str. Targu Fanului", se precizeaza in comunicat.