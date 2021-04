Guvernul introduce posibilitatea folosirii semnaturii electronice in relatiile de munca. Telemunca a fost redefinita

Ministerul Muncii a transmis, miercuri, ca decizia Executivului "sprijina flexibilizarea si adaptarea relatiilor de munca la schimbarile aduse pe piata muncii odata cu aparitia pandemiei de COVID - 19, cand munca la domiciliu a luat amploare"."Numarul contractelor individuale de munca cu clauza de telemunca a crescut semnificativ. Daca in luna martie a anului trecut, la debutul pandemiei, in registrul general de evidenta a salariatilor erau inregistrate 50.577 de astfel de contracte , pana la sfarsitul anului numarul a crescut la 383.300. Tendinta de crestere continua si in 2021. In luna martie erau inregistrate aproape 395.000 de contracte cu clauza de telemunca. Cata vreme se mentin regulile de distantare fizica, inclusiv la locul de munca, iar telemunca ramane o solutie dezirabila, angajatorii trebuie sprijiniti, prin simplificarea procedurilor specifice de resurse umane, sa utilizeze forme alternative de munca", a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan Actul normativ reformuleaza definitia telemuncii si elimina sintagma "cel putin o zi pe luna" in contextul in care, in momentul de fata, aceasta forma de organizare a muncii se desfasoara in mod regulat.Acesta prevede, de asemenea, ca angajatorul nu poate obliga salariatul sa foloseasca semnatura electronica. Totusi, partile trebuie sa utilizeze acelasi tip de semnatura la semnarea documentelor, inclusiv cea olografa, prevazuta acum de Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii."In acelasi timp, salariatul care isi desfasoara activitatea in telemunca are obligatia de a respecta si asigura confidentialitatea informatiilor utilizate in timpul desfasurarii activitatii. Activitatea acestuia poate fi verificata de angajator prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, in conditiile legii", a mai transmis MInisterul Muncii.Potrivit sursei citate, angajatorul poate utiliza semnatura electronica avansata sau calificata si in raporturile pe care le are cu institutiile publice, la intocmirea inscrisurilor sau documentelor din domeniul relatiilor de munca/securitatii si sanatatii in munca.Toate documentele incheiate prin utilizarea semnaturii electronice vor fi arhivate de angajator si vor fi puse la dispozitia organelor de control competente, la solicitarea acestora.