VIDEO Centura orasului Satu Mare, construita intr-un ritm foarte bun. "Pe aproape jumatate din proiect a fost asternut si primul strat de asfalt"

Specialistii de la asociatia Pro Infrastructura sustin ca stadiul fizic de executie a centurii se apropie de 60%."Cele mai relevante schimbari le regasim la podul peste Somes care se apropie cu pasi rapizi de finalizare, dar si la celelalte structuri peste arterele rutiere sau feroviare intersectate. O veste buna este faptul ca antreprenorul italian Itinera a reusit sa identifice surse consistente de material pentru umpluturi, avansand considerabil si aici. Pe aproape jumatate din proiect a fost asternut si primul strat de asfalt", afirma cei de la Pro Infrastructura.Potrivit acestora, neschimbat pe santier fata de anul trecut, este blocajul reprezentat de utilitati."Aceeasi stalpi de curent sau conducte de gaz ce blocau continuarea lucrarilor anul trecut le blocheaza si astazi. Finalizarea sectorului sudic dintre DN19A si DN19 depinde exclusiv de relocarea unor stalpi de curent, iar finalizarea unor structuri pe sectorul nordic este de asemenea mult intarziata de relocari similare.Solicitam CNAIR sa se implice mult mai profesionist decat pana acum in solutionarea acestor blocaje birocratice care risca sa impinga finalizarea proiectului dupa anul 2021. Nu in ultimul rand solicitam receptionarea partiala pana la finalul acestui an a celui mai avansat sector al proiectului dintre DN19 si DN19A ce contine si pasajul peste raul Somes", se mai precizeaza in comunicarea asociatiei care monitorizeaza lucrarile mari de infrastructura.Proiectul are ca termen de executie actualizat sfarsitul lunii iunie 2021, termenul initial, decembrie 2020, fiind prelungit din cauza procedurilor dificile de relocare a liniilor de inalta tensiune si a retelelor de gaz. Investitia este derulata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA printr-un proiect finantat integral din fonduri europene, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM).