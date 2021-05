Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Doar Capitala a inregistrat peste 100 de infectari noi

Lista cazurilor in functie de judet

Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile

Municipiul Bucuresti a inregistrat 132 de infectari noi cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, ajungand la o incidenta de 2,86 la mia de locuitori. Au fost inregistrate 180.156 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este Cluj, cu 88 de cazuri noi, 2,52 incidenta la mia de locuitori si 56.142 de infectari in total.Pe locul trei se situeaza Prahova, cu 80 de cazuri noi, 1,71 incidenta la mia de locuitori si 33.970 de cazuri in total.1. Alba 20537 36 2,032. Arad 23249 23 1,863. Arges 26533 57 1,364. Bacau 25664 32 1,095. Bihor 28393 41 2,076. Bistrita-Nasaud 11583 12 1,367. Botosani 13885 23 0,828. Brasov 42848 44 1,769. Braila 12966 20 1,3210. Buzau 12231 17 1,0111. Caras-Severin 10925 20 1,8812. Calarasi 9838 9 1,0213. Cluj 56142 88 2,5214. Constanta 42209 37 1,5815. Covasna 8232 0 1,9516. Dambovita 22127 29 0,8917. Dolj 26064 16 1,0818. Galati 26963 20 1,4619. Giurgiu 10795 8 1,1520. Gorj 9103 4 0,4321. Harghita 7948 21 1,1722. Hunedoara 22432 24 1,5923. Ialomita 10584 14 1,1924. Iasi 41687 23 1,0125. Ilfov 44283 68 2,5226. Maramures 20102 6 0,4627. Mehedinti 8070 17 1,0628. Mures 23298 52 1,7629. Neamt 18340 26 1,1630. Olt 14254 8 1,0931. Prahova 33970 80 1,7132. Satu Mare 12802 18 0,9033. Salaj 10696 13 1,5334. Sibiu 25715 21 1,8235. Suceava 23822 18 0,4136. Teleorman 13364 18 1,5037. Timis 53415 46 1,8938. Tulcea 8194 9 1,0739. Vaslui 15703 17 0,6140. Valcea 16046 28 1,3441. Vrancea 10394 26 0,9542. Mun. Bucuresti 180156 132 2,86