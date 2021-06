Judetul care a raportat miercuri, 10 iunie, minus un caz de COVID-19. Care este explicatia

Toate judetele au incidenta sub 0,5 cazuri la mia de locuitori

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 133 de cazuri noi de infectii cu virusul SARS-CoV-2.In ceea ce priveste explicatia autoritatilor pentru faptul ca judetul Hunedoara a raportat un caz in minus este ca numarul cazurilor din judet a fost actualizat Concret, numarul total de cazuri din Hunedoara, de la inceputul pandemiei si pana acum, este de 22.862.In raport sunt trecute minus 3 cazuri noi nealocate pe judete, autoritatile facand precizarea ca numarul acestora este determinat de modificarile aduse platformei electronice in care sunt raportate si centralizate testele pentru noul coronavirus Din perspectiva incidentei, toate judetele se afla sub pragul de 0,5 cazuri la mia de locuitori, potrivit documentului citat.In ultimele 24 de ore au murit 148 de persoane, dintre care 80 de femei si 68 de barbati.In unitatile de terapie intensiva sunt internate 265 de persoane, se mai arata in bilantul autoritatilor.