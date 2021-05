Varianta B.1.617 a coronavirusului descoperita in India, a fost clasata drept ''ingrijoratoare'' de catre OMS

"Exista informatii ca tulpina B.1.617 este mai contagioasa", dar exista, de asemenea, dovezi care sugereaza ca are un grad de rezistenta la vaccinuri si "prin urmare o clasificam ca o varianta care prezinta ingrijorare la nivel global", a declarat doctor Maria Van Kerkhove, responsabil tehnic al luptei impotriva COVID-19 in cadrul OMS.Oamenii de stiinta au explicat ca mai multe detalii vor fi publicate marti in raportul epidemiologic saptamanal al agentiei ONU, dar ca sunt inca multe cercetari de facut cu privire la aceasta tulpina, in special prin secventierea crescuta, "pentru a afla masura in care acest virus circula" dar si gradul de "severitate" care atenueaza eficacitatea vaccinurilor.Potrivit statisticilor oficiale, aproximativ 4.000 de persoane mor in fiecare zi din cauza COVID -19 in India, unde bilantul total indica aproape 250.000 de decese.