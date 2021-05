Incidenta cazurilor de COVID-19. Prima zi cu verde "pe linie" in toate judetele din Romania

Municipiul Bucuresti are cea mai ridicata rata de incidenta, de 1,49 la mia de locuitori. In Capitala au fost raportate 126 de cazuri noi, din totalul de 1.156 de infectari la nivelul intregii tari.Pe locul doi este Alba, cu 1,47 incidenta la mia de locuitori si 31 de cazuri noi.Pe locul trei este Cluj, cu 1,46 incidenta la mia de locuitori si 54 de cazuri noi.La polul opus este Gorj, cu cea mai mica incidenta, de 0,24 la mia de locuitori si 6 infectari noi.Comparativ, in data de 10 mai, doua unitati administrativ-teritoriale se aflau inca in scenariul galben