Zonele afectate de COVID-19. Capitala inregistreaza cele mai multe cazuri noi

Cazurile de COVID-19 in fiecare judet

Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile

Capitala a raportat 126 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, o incidenta de 1,49 la mia de locuitori si 181.963 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania. Pe locul doi este Cluj, cu 54 de infectari noi, 1,46 incidenta la mia de locuitori si 56.832 de cazuri in total.Atat Constanta, cat si Bihor, au inregistrat 50 de cazuri noi. Constanta are o incidenta de 0,80 la mia de locuitori, iar Bihor 1,13.La polul opus este Gorj, cu doar 6 cazuri noi, o incidenta de 0,24 la mia de locuitori si 9.154 de infectari in total.1. Alba 20871 31 1,472. Arad 23435 14 0,873. Arges 26932 37 1,034. Bacau 25859 12 0,565. Bihor 28825 50 1,136. Bistrita-Nasaud 11729 20 0,797. Botosani 14004 16 0,518. Brasov 43232 34 1,099. Braila 13114 13 0,7710. Buzau 12387 14 0,5911. Caras-Severin 11182 27 1,2412. Calarasi 9938 8 0,6413. Cluj 56832 54 1,4614. Constanta 42562 50 0,8015. Covasna 8347 9 0,8516. Dambovita 22302 31 0,5917. Dolj 26350 20 0,6718. Galati 27285 13 0,8419. Giurgiu 10907 14 0,6120. Gorj 9154 6 0,2421. Harghita 8140 18 0,8422. Hunedoara 22675 34 0,9323. Ialomita 10671 8 0,6224. Iasi 41991 30 0,5325. Ilfov 44702 27 1,3926. Maramures 20224 13 0,3527. Mehedinti 8201 11 0,7728. Mures 23649 27 1,1129. Neamt 18593 36 0,7330. Olt 14398 9 0,5731. Prahova 34579 40 1,2432. Satu Mare 12888 16 0,3833. Salaj 10833 24 0,8834. Sibiu 26094 33 1,2035. Suceava 23976 12 0,3036. Teleorman 13540 16 0,8937. Timis 53857 35 1,1038. Tulcea 8284 8 0,6739. Vaslui 15822 15 0,4040. Valcea 16198 12 0,7741. Vrancea 10539 10 0,6642. Mun. Bucuresti 181963 126 1,49