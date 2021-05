Care mai sunt zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Bucurestiul a ramas singurul cu peste 100 de infectii zilnice

Situatia in Bucuresti si pe judete privind numarul de infectari si incidenta

Conform celui mai recent raport covid, in Bucuresti au fost confirmate 127 de cazuri noi, cele mai multe din tara.Cele mai putin infectii au fost confirmate in Salaj, doar 3 cazuri in ultimele 24 de ore.1. Alba 20891 20 1,462. Arad 23461 26 0,823. Arges 26974 42 1,004. Bacau 25871 12 0,515. Bihor 28849 24 1,126. Bistrita-Nasaud 11752 23 0,777. Botosani 14011 7 0,468. Brasov 43264 32 1,039. Braila 13133 19 0,7510. Buzau 12397 10 0,5711. Caras-Severin 11218 36 1,1912. Calarasi 9947 9 0,6213. Cluj 56891 59 1,4314. Constanta 42574 12 0,7715. Covasna 8393 46 0,9416. Dambovita 22310 8 0,5617. Dolj 26374 24 0,6318. Galati 27321 36 0,8019. Giurgiu 10914 7 0,5820. Gorj 9159 5 0,2321. Harghita 8159 19 0,8322. Hunedoara 22695 20 0,9123. Ialomita 10680 9 0,5924. Iasi 42026 35 0,5225. Ilfov 44737 35 1,3726. Maramures 20233 9 0,3427. Mehedinti 8220 19 0,7828. Mures 23679 30 1,0829. Neamt 18624 31 0,7130. Olt 14416 18 0,5731. Prahova 34625 46 1,2232. Satu Mare 12895 7 0,3833. Salaj 10836 3 0,8734. Sibiu 26122 28 1,1735. Suceava 24003 27 0,3036. Teleorman 13555 15 0,8437. Timis 53903 46 1,0138. Tulcea 8294 10 0,6539. Vaslui 15832 10 0,3740. Valcea 16221 23 0,7341. Vrancea 10554 15 0,6342. Mun. Bucuresti 182090 127 1,4243. Cazuri noi nealocate pe judete714* -109TOTAL 1.068.817 930De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost confirmate 1.068.817 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).1.018.642 de pacienti au fost declarati vindecati.