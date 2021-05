Pandemia COVID-19 ar fi putut fi evitata. OMS ar trebui sa aiba puteri mai mari in gestionarea pandemiilor viitoare RAPORT

O luna pierduta

OMS ar fi trebuit sa califice noua epidemie a noului coronavirus din China drept o urgenta internationala inainte de 30 ianuarie 2020, iar luna care a urmat a fost "pierduta", din cauza ca tarile nu au adoptat masuri puternice in vederea opririi raspandirii agentului patogen respirator, conchid ei.In acest raport consacrat gestionarii pandemiei, acesti experti independenti indeamna la reforme indraznete ale OMS si la o revizuire de la zero a planurilor nationale de pregatire, in vederea evitarii unui nou "cocteil toxic"."Este esential ca OMS sa aiba mijloace de actiune", declara Helen Clark, copresedinta grupului de experti, un fost premier neozeelandez, la prezentarea raportului "Covid-19: Make it the Last Pandemic" ("Cocid-19: sa facem din ea utima pandemie")."Cerem un nou sistem de supraveghere si alerta care sa aiba la baza transparenta si care sa permita OMS sa publice informatii imediat", a subliniat copresedinta Ellen Johnson Sirleaf, o fosta presedinta liberiana.Ministrii Sanatatii urmeaza sa dezbata concluziile acestui raport in deschiderea Adunarii anuale a OMS, la 24 mai.Uniunea Europeana (UE) coordoneaza eforturi in vederea unei reforme a agentiei ONU, insa acest efort necesita timp, subliniaza diplomati.Virusul SARS-CoV-2, care a aparut in orasul chinez Wuhan (centru) la sfarsitul lui 2019, a devenit o "pandemie catastrofala" care a ucis peste 3,4 milioane de oameni si a devastat economia mondiala, se arata in raport."Situatia in care ne aflam azi ar fi putut sa fie evitata", apreciaza Ellen Johnson Sirleaf."Ea are drept cauza o miriada de esecuri, de lacune si de intarzieri in pregatire si raspuns", subliniaza ea.Medici chinezi au semnalat cazuri de pneumonie neobisnuita in decembrie 2019 si au informat autoritatile, iar OMS a preluat rapoarte de la Centre de Controlul Bolilor din Taiwan si de la alte organisme, potrivit grupului de experti.Insa Comitetul de Urgenta al OMS ar fi trebuit sa declare o urgenta sanitara mondiala la prima sa reuniune, la 22 ianuarie, si nu sa astepte pana la 30 ianuarie, se arata in raport.Comitetul nu a recomandat, atunci, restrictii de calatorie, din cauza Regulamentului Sanitar International al OMS, care este necesar sa fie revizuit, recomanda expertii in raport."Daca s-ar fi impus restictii de calatorie mai rapid si mai largi, transmiterea bolii ar fi fost limitata puternic, iar acest lucru este valabil si in prezent", apreciaza Helen Clark.Guvernele nu au inteles ca declararea starii de urgenta este "cea mai puterica alarma posibila" a OMS, care nu are puterea sa declare o pandemie, in pofida faptului ca a prezentat-o astfel la 11 martie, se arata in raport."Este evident, pentru grupul de experti, ca februarie 2020 a fost o luna pierduta, in care ar fi putut sa fie luate masuri in vederea opririi epidemiei si prevenirii pandemiei", se arata in raport.In loc sa-si pregateasca spitalele pentru a primi bolnavi de covid-19, numeroase tari s-au lansat atunci intr-o cursa frenetica catre echipamente de protectie si medicamente, reproseaza expertii.Grupul de experti saluta insa eforturi "neobosite" ale conducerii si personalului OMS in timpul pandemiei.El nu arunca vina asupra Chinei sau directorului general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe care administratia fostului presedinte american Donald Trump l-a acuzat de faptul ca s-a "centrat asupra Chinei", o acuzatie pe care acesta a respins-o.Expertii apreciaza ca postul de director general al OMS este necesar sa fie limitat la un singur mandat de sapte ani - in vederea evitarii oricaror presiuni politice.OMS si Organiztaia Mondialaa Comertului (OMC) este necesar sa convoace guvrne si laboratoare farmaceutice in vederea elaborarii unui acord cu privire la licente voluntare si transferul de tehnologie in vederea unei accelerari a productiei vaccinurilor, se arata in raport."In cazul in care nu se incheie un asemenea acord in urmatoarele trei luni, o derogare de la ADPIC (acorduri privind aspecte ale dreptului de propritate intelectuala referitoare la comert) este necesar sa fie aplicata imediat", apreciaza Helen Clark."Suntem foarte incurajati de impulsul in favoarea unei derogari de la ADPIC", subliniaza ea, evocand sustinerea administratiei lui Joe Biden , saptamana trecuta, in favoarea unei ridicari a brevetelor vaccinurilor impotriva covid-19.