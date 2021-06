Bilant COVID-19: Cel mai mare numar de cazuri noi, inregistrat in Bucuresti. 14 judete nu au raportat nicio imbolanvire

14 judete nu au raportat nicio imbolnavire noua:

Alba

Arad

Bacau

Bistrita-Nasaud

Buzau

Calarasi

Dambovita

Giurgiu

Gorj

Salaj

Sibiu

Suceava

Teleorman

Tulcea

Toate judetele se mentin in scenariul verde, potrivit raportului de marti, 15 iunie, cu o incidenta sub 1,5 la mia de locuitori, iar 14 dintre ele nu au inregistrat nicio imbolnavire noua.Capitala a inregistrat cele mai multe infectari noi, 14. Pe locul doi se claseaza Bihor, cu sapte cazuri noi, iar pe locul trei este Timis, cu sase cazuri noi.Prahova are cea mai ridicata incidenta, 0,22 la mia de locuitori, iar Gorj cea mai mica, 0,02 la mia de locuitori.