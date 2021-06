Coronavirus Romania. Numarul cazurilor noi raportate la 24 de ore a scazut sub 100. Au mai ramas 186 de pacienti internati la ATI

Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.080.070 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus 1.044.773 de pacienti au fost declarati vindecati. In intervalul 16-17 iunie au fost raportate de catre INSP 87 de decese (60 barbati si 27 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Arad, Bistrita-Nasaud, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Olt, Prahova, Suceava si Municipiul Bucuresti.82 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus mentionat si au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatatii, de catre Directiile de Sanatate Publica din tara, in urma verificarilor efectuate.Pana astazi, 32.115 persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 944. Dintre acestea, 186 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 8.168.419 teste RT-PCR si 1.324.035 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 17.509 teste RT-PCR (9.295 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 8.214 la cerere) si 9.942 de teste rapide antigenice.