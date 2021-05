Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Toate judetele raporteaza sub 50 de infectari noi. Ce judet nu a inregistrat niciun caz

Cazurile de COVID-19 pe judete

Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile

Municipiul Bucuresti a inregistrat 49 de cazuri noi, avand o incidenta de 0,94 la mia de locuitori si 182.579 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este Clujul, cu 36 de infectari noi, 1,18 incidenta la mia de locuitori si 57.133 de cazuri in total.Pe locul trei este Brasov, cu 28 de cazuri noi, 0,76 incidenta la mia de locuitori si 43.387 de cazuri in total.Covasna este singurul judet care nu a raportat nicio imbolnavire noua.1. Alba 21000 10 1,162. Arad 23518 2 0,543. Arges 27108 18 0,844. Bacau 25924 9 0,345. Bihor 28945 7 0,846. Bistrita-Nasaud 11796 6 0,607. Botosani 14057 4 0,368. Brasov 43387 28 0,769. Braila 13177 5 0,5710. Buzau 12468 4 0,4711. Caras-Severin 11295 11 1,0112. Calarasi 9983 4 0,4513. Cluj 57133 36 1,1814. Constanta 42688 12 0,5815. Covasna 8464 0 0,7716. Dambovita 22381 11 0,4617. Dolj 26460 13 0,4518. Galati 27390 10 0,6119. Giurgiu 10949 3 0,5120. Gorj 9171 2 0,1821. Harghita 8198 5 0,7422. Hunedoara 22763 5 0,7223. Ialomita 10699 5 0,3824. Iasi 42137 14 0,4125. Ilfov 44852 20 1,0126. Maramures 20273 6 0,2927. Mehedinti 8262 3 0,6628. Mures 23765 7 0,7629. Neamt 18718 11 0,6130. Olt 14467 2 0,4531. Prahova 34856 26 1,0732. Satu Mare 12920 6 0,3033. Salaj 10873 2 0,7134. Sibiu 26237 19 0,9535. Suceava 24061 7 0,2936. Teleorman 13603 5 0,6537. Timis 54053 12 0,7938. Tulcea 8343 12 0,5639. Vaslui 15872 6 0,3140. Valcea 16284 5 0,5841. Vrancea 10601 7 0,5142. Mun. Bucuresti 182579 49 0,94