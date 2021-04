Incidenta cazurilor de COVID-19. Opt judete se incadreaza in scenariul rosu. Care este situatia in Bucuresti GRAFIC

Ilfov are o incidenta de 5,30 la mia de locuitori si a inregistrat 120 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.Urmeaza Bucurestiul, cu 5,01 la mia de locuitori si 582 cazuri noi.Cluj are o incidenta de 4,93 la mia de locuitori, cu 134 de cazuri noi.Tot in scenariul rosu se incadreaza si ALBA (3,15), Arad (3,15), Brasov (3,19), Hunedoara (3,27) si Timis (3,22).